Ballard Power Systems Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,84 % aktuell - 26.05.2026

Die Ballard Power Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,84 % auf 4,7040€. Damit verliert die Aktie -0,2920 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der Ballard Power Systems Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ballard Power Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +164,15 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +34,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ballard Power Systems eine positive Entwicklung von +124,67 % erlebt.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +34,99 % 1 Monat +72,29 % 3 Monate +164,15 % 1 Jahr +316,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 26.05.2026, 13:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Kurs‑ und Bewertungs‑Potenzial von Ballard Power Systems. Im Fokus stehen Open-Interest‑Signale aus Optionen, mögliche Großaufträge (Bus/Rail, dezentrale Stromversorgung) und das Szenario einer Mehrheitsakzeptanz in 2–3 Jahren, das Kursziele von 50–100 € plausibel machen könnte. Kritiker warnen vor Hype und Wettbewerb (SFC Energy), während technische Indikatoren (Wochenkerzen, Volumen) diskutiert werden.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Ballard Power Systems

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,23 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,86 %.

Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.