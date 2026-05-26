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    Besonders beachtet!

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    Ballard Power Systems Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,84 % aktuell - 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Ballard Power Systems Aktie, bisher, um -5,84 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Ballard Power Systems Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,84 % aktuell - 26.05.2026
    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

    Ballard Power Systems aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.05.2026

    Die Ballard Power Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,84 % auf 4,7040. Damit verliert die Aktie -0,2920  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute bei der Ballard Power Systems Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ballard Power Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +164,15 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +34,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ballard Power Systems eine positive Entwicklung von +124,67 % erlebt.

    Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,99 %
    1 Monat +72,29 %
    3 Monate +164,15 %
    1 Jahr +316,67 %
    Stand: 26.05.2026, 13:28 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Kurs‑ und Bewertungs‑Potenzial von Ballard Power Systems. Im Fokus stehen Open-Interest‑Signale aus Optionen, mögliche Großaufträge (Bus/Rail, dezentrale Stromversorgung) und das Szenario einer Mehrheitsakzeptanz in 2–3 Jahren, das Kursziele von 50–100 € plausibel machen könnte. Kritiker warnen vor Hype und Wettbewerb (SFC Energy), während technische Indikatoren (Wochenkerzen, Volumen) diskutiert werden.

    Zur Ballard Power Systems Diskussion

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Mal was anderes als Nel ASA und Plug Power - Was Nordex, Ballard Power und RE Royalties im Depot wirklich taugen! Sind diese Aktien bereit für den großen Ausbruch?


    Die globalen Energiemärkte befinden sich in einer sich gefühlt immer schneller drehenden Welt in einem ebenso schnellen Wandel, manche würden das auch „neudeutsch“ Transformation nennen. Während der von vielen Investoren lang ersehnte …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Ballard Power Systems

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,23 %. Plug Power notiert im Minus, mit -0,86 %.

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    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    -5,68 %
    +34,99 %
    +72,29 %
    +164,15 %
    +316,67 %
    +22,44 %
    -62,88 %
    +295,16 %
    -9,35 %
    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB
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    Verfasst von Markt Bote
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