Banken müssen bei unbefugten Abhebungen zahlen

Ein ganz wesentliches Mittel in Bezug auf die Übernahmedebatte ist auch die Politik selbst.

Man kann es anhand der einzelnen Parteien prima aufdröseln.





1) FDP: Unter Finanzminister Lindner wurde dilettantisch der 4,49%-Anteil des Bundes verkauft. Hinterher kritisierte er die Unicredit für ihr vertrauensunwürdiges Gebaren, ließ aber gleichzeitig verlauten, dass man eine Übernahme nicht behindere.





--> Ergebnis: Genau so eine Haltung hat die FDP dorthin gebracht, wo sie heute steht. Erst verschachern des Volkseigentums zu einem heute vergleichsweise Witzkurs und dann sich vom Acker machen. Praktisch sämtliche Glaubwürdigkeit verspielt.





Wie war das noch? Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Hätte die FDP und Lindner mal nicht regiert.

Die FDP hat sich zu keinem Zeitpunkt jemals auf ihrer Webseite oder per Pressemitteilung zu der Übernahmeschlacht geäußert.









2) CDU/CSU : Gleiches gilt für die CDU und CSU.

Die einzige Besorgnis kommt aus Hessen von Boris Rhein, der sich in der Presse um den Finanzplatz Frankfurt sorgt. Mehr nicht.

Da Blackrock sowohl bei Unicredit engagiert ist und bei der Commerzbank, hält Merz sich nicht nur zurück, sondern grinst nur dämlich wenn es um Reden im Bundestag geht.





Es gibt keine einzige Webseite auf den Seiten cdu.de und csu.de, die das Wort Unicredit thematisiert.









3) SPD: Die SPD hat sich auf ihren Portalen lediglich in den Anfängen der Übernahmeversuche geäußert; allerdings nicht zum Thema selbst, sondern versuchte politisch Honig aus den Umständen zu saugen, indem sie Merz versuchte, an den Karren zu fahren:





https://www.facebook.com/spdbundestagsfraktion/videos/diese-rede-findet-merz-unerh%C3%B6rt-aufkl%C3%A4rung-der-vorg%C3%A4nge-um-den-verkauf-der-comme/858586812690904/





Der einzige SPDler, der sich nennenswert äußerte, war Frankfurts OB Josef, er zeigt sich "besorgt":





https://www.hessenschau.de/wirtschaft/commerzbank-uebernahme-frankfurt-ob-josef-bittet-rhein-und-merz-um-hilfe-v3,unicredit-commerzbank-uebernahmeplan-100.html













4) Bündnis90/Grüne: Die Grünen haben sich auf ihren Webseiten mehrfach per Mitteilung positioniert. Und zwar pro Übernahme.

Bereits am 10.10.2024 schrieben sie:





"Wenn wir Europa und einen gemeinsamen Binnenmarkt ernst meinen, dann müssen wir unabhängig vom konkreten Fall Commerzbank grundsätzlich anerkennen, dass dazu auch grenzüberschreitende Fusionen gehören können.

Nationalstaatliche Reflexe und politischer Aktionismus helfen aber in der Debatte nicht weiter."





Vor wenigen Wochen legten sie am 16.03.2026 nach:

"Wollen wir einen integrierten europäischen Bankenmarkt oder bleiben wir bei nationalen Reflexen stehen? Was soll mit den 12 Prozent an Anteilen geschehen, die der Bund hält?"





https://www.gruene-hessen.de/landtag/pressemitteilungen/commerzbank-debatte/

https://www.gruene-bundestag.de/presse/2026/pm-maerz-2026/sascha-mueller-bundesregierung-muss-bei-moeglicher-commerzbank-uebernahme-aktiv-werden/









5) Die LINKE: Die Partei kritisierte vor einem Jahr die geplante Entlassung im Zuge des Übernahmevorhabens, aber nicht die Übernahme selbst:





https://www.die-linke.de/start/presse/detail/news/commerzbank-wer-milliarden-verdient-darf-niemand-entlassen/





Vor wenigen Tagen äußerte Orcel unmissverständlich, dass 3000 Entlassungen noch viel zu wenig seien; da kommt von der LINKE hingegen gar nichts.

Ist ja ein Plan aus dem Ausland, das will man anscheinend nicht kritisieren. Oder man ist gelähmt.





Als Bundestagsanfrage stellte sie eine Kleine Anfrage am 14.10.2024

https://dserver.bundestag.de/btd/20/133/2013340.pdf





Darin sind mit dem Fragen 13 und 23 auch investigativ aufzuklärende Sachverhalte enthalten:

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass Interessenkonflikte von J.P. Morgan und Goldman Sachs hinsichtlich etwaigen Zusammenarbei-

tens mit der UniCredit vorliegen bzw. vorlagen?

Sind der Bundesregierung Möglichkeiten bekannt, wie eine Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit-Gruppe verhindert werden könnte

(wenn ja, welche sind dies, und wie bewertet die Bundesregierung die jeweiligen Chancen und Risiken)?









6) BSW: Hat sich zu dem gesamten Sachverhalt noch nicht ein einziges Mal jemals geäußert.









Eine Partei bleibt noch übrig.

Kommen wir zur verflixten

7) AfD:





Die hauen quasi im Monatstakt per Pressemitteilung, Webseite und Newsletter ein wahres Bombardement an Reaktionen raus:









24.09.2024: Wird die Commerzbank zur Außenstelle von UniCredit?

https://www.afd.de/kay-gottschalk-italienische-grossbank-greift-zu-wird-die-commerzbank-zur-aussenstelle-von-unicredit/





28.11.2024: Feindliche Übernahme der Commerzbank zum Schutz der Einlagensicherung stoppen

https://afdbundestag.de/kay-gottschalk-feindliche-uebernahme-der-commerzbank-zum-schutz-der-einlagensicherung-stoppen/





14.01.2025: Feindliche Übernahme der Commerzbank muss verhindert werden

https://www.afd.de/kay-gottschalk-feindliche-uebernahme-der-commerzbank-muss-verhindert-werden/





13.02.2025: Lindner ist mitverantwortlich für den Stellenabbau bei der Commerzbank

https://www.afd.de/kay-gottschalk-lindner-ist-mitverantwortlich-fuer-den-stellenabbau-bei-der-commerzbank/





06.11.2025: Commerzbank mittlerweile Frage der nationalen Sicherheit

https://afdbundestag.de/commerzbank-mittlerweile-frage-der-nationalen-sicherheit/





20.03.2026: AfD-Fraktion setzt sich für Schutz der Commerzbank vor feindlicher Übernahme ein

https://www.presseportal.de/pm/130241/6240232

https://afdbundestag.de/afd-fraktion-setzt-sich-fuer-schutz-der-commerzbank-vor-feindlicher-uebernahme-ein/





08.05.2026: AfD-Fraktion bewirkt deutlichere Positionierung des Finanzministeriums beim Schutz der Commerzbank

https://afdbundestag.de/afd-fraktion-bewirkt-deutlichere-positionierung-des-finanzministeriums-beim-schutz-der-commerzbank/





Die schießen wahrlich aus allen Rohren, auch mit Anfragen im Bundestag:









12.11.2024:

Mögliche Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit und die Auswirkungen

auf die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen

https://afd-fraktion.nrw/wp-content/uploads/MMD18-11421.pdf





18.11.2025:

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1127282





10.12.2025:

https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1132024









In diesem Zusammenhang sind folgende Positionierungen interessant:





Beschäftigte der Commerzbank:

https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-05/commerzbank-unicredit-uebernahme-hauptversammlung-verdi-protest-gxe

https://www.bild.de/politik/mitarbeiter-protestieren-gegen-unicredit-uebernahme-23-000-commerzbank-jobs-auf-der-kippe-6a0d7bcf46b3b052cd75bd95





Öffentliche Kommentierung:

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/krimi-um-commerzbank-uebernahme-bankenstandort-deutschland-droht-der-ausverkauf-ein-kommentar-114198929









Ich hab heute erst eine Umfrage gelesen, wonach die AfD bei 42% in Sachsen steht und die CDU dramatisch abgesackt.

Braucht man sich da noch wundern, dass die immer weiter zulegen?

In einem Jahr müssen die nur vor dem RheinCongress Center in Wiesbaden ihren Stand aufstellen und Mitgliedsanträge verteilen.

Bisher sind die quasi die einzigen, die sich überhaupt positionieren und das im Sinne derer, die täglich für diese Bank zur Arbeit gehen.

Das kann doch eigentlich nicht sein?!



