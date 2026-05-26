Taxi und Mietwagen werden in Nahverkehrs-Apps buchbar

Erster bundesweiter Datenstandard ermöglicht Integration von Taxi, Mietwagen, On-Demand und Krankenfahrten in ÖPNV-Plattformen

Rund 80 Prozent der Smartphone-Nutzer in Deutschland haben mindestens eine Nahverkehrs-App auf ihrem Gerät – aber keine, mit der sie ein Taxi buchen können. Der Standard 101 des Mobilitätsverbandes VSPV soll dies ändern: Er ist das erste einheitliche Datenmodell, das Taxi, Mietwagen, On-Demand-Shuttles und Krankenfahrten so beschreibt, dass sie in die bestehenden Auskunfts- und Buchungssysteme des ÖPNV integriert werden können. Der Standard soll noch 2026 als Version 1.0 verabschiedet werden.

Zugleich wird der VSPV als assoziierter Partner in das vom Bund mit 1,6 Millionen Euro geförderte Projekt ODIN-MP aufgenommen, das einen bundesweiten Adapter für diese Integration entwickelt. Der VSPV-Standard 101 ist ein technisches Datenmodell auf Basis des europäischen NeTEx Standards, das erstmals sämtliche Bedienformen des Gelegenheitsverkehrs zusammenführt: Taxi (§ 47 PBefG), Mietwagen (§ 49 PBefG), On-Demand-Verkehre (§ 42/44a PBefG) und Krankenfahrten. Er ermöglicht drei Dinge, die es bislang nicht gibt: Buchung über Nahverkehrs-Apps: Taxi- und Mietwagenfahrten werden als gleichberechtigte Bausteine neben Bus und Bahn in den ÖPNV-Apps der Verkehrsverbünde sichtbar und buchbar – einschließlich intermodaler Mobilitätsketten. Der Fahrgast bucht seine gesamte Reise in einer App.

Digitale Krankenfahrten: Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Versicherte können Krankenfahrten digital buchen. Die Abrechnung mit Krankenkassen und anderen Kostenträgern läuft automatisiert im Hintergrund – weniger Papier, weniger Rückfragen, schnellere Bezahlung.

Disposition durch Rettungsleitstellen: Der Standard ermöglicht die standardisierte Disposition niedrigschwelliger Beförderungsmittel, wie Liegemietwagen und Behindertentransportwagen über eine einheitliche Schnittstelle. Der Standard definiert drei Integrationsstufen – von der reinen Sichtbarkeit in Auskunftssystemen über Buchungslinks bis zur vollständigen Tiefenintegration mit nahtloser Buchung und Echtzeitdisposition. So können Unternehmen und Verbünde schrittweise einsteigen.

Die technische Umsetzung übernimmt das Bundesprojekt ODIN-MP (mFUND-gefördert, 3 Mio. Euro, Laufzeit bis 2027), das einen bundesweit einsetzbaren Adapter entwickelt. Dieser verbindet die On-Demand- und Gelegenheitsverkehrssysteme über die DELFI-Integrations- Plattform mit den ÖPNV-Apps der Verkehrsverbünde. Erste Demonstratoren entstehen in Berlin-Brandenburg (VBB) und Rhein-Ruhr (VRR). VSPV-Geschäftsführer Sascha Waltemate wird in die Projektgremien eingebunden. Damit erhält der gewerbliche Personenverkehr erstmals eine institutionelle Stimme dort, wo die technischen Standards für die Mobilitätsplattformen der Zukunft gesetzt werden.