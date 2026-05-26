NIOB präsentiert Bohrkern von Seigneurie bei THE Mining Investment Event

Registrieren Sie sich über die Konferenzplattform für Einzelgespräche mit dem Management

Vancouver, British Columbia – 26. Mai 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) wird bei THE Mining Investment Event Investoren aus Quebec und darüber hinaus seine äußerst vielversprechenden Niob- und Seltenerdprogramme in Québec vorstellen. Als eine der wenigen globalen Tier-1-Konferenzen für Bergbauinvestitionen in Kanada findet die Veranstaltung, zu der nur geladene Gäste Zugang haben, von 1. bis 4. Juni 2026 im Centre des Congrès de Québec in Quebec City statt. Abgesehen von der Teilnahme am Programm für Einzelgespräche wird NIOB während der Networking-Galas der Veranstaltung auch Bohrkerne präsentieren.

„Quebec ist jene Jurisdiktion, die wir am besten kennen, weshalb wir uns darauf freuen, die Fortschritte auf unseren Projekten in Quebec gemeinsam mit einem Publikum aus Quebec zu feiern“, sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. „Wir freuen uns auch darauf, Bohrkerne vom 1,5 km umfassenden Pegmatitsystem bei Seigneurie zu präsentieren, wo wir den viertbreitesten Pegmatitabschnitt durchteuft haben, der jemals veröffentlicht wurde.“

Höhepunkte

- Event: THE Mining Investment Event in Quebec City, 1. bis 4. Juni 2026, im Centre des Congrès de Québec – eine der bedeutsamsten Veranstaltungen in Quebec für Mineralexplorations- und Bergbauunternehmen, institutionelle Investoren, Family Offices und staatliche Partner.

- Programm für Einzelgespräche mit Investoren: Mitglieder des Managements von NIOB werden am Programm für Einzelgespräche mit Investoren im Rahmen der Konferenz teilnehmen – Investoren und Kapitalmarktteilnehmer, die an einem Treffen mit NIOB interessiert sind, werden ersucht, über die Konferenzplattform einen Termin zu vereinbaren.

- Bohrkernausstellung: Das Unternehmen wird bei der Veranstaltung Bohrkerne vom Projekt Seigneurie ausstellen, um den Teilnehmern einen direkten Einblick in das Pegmatit-Syenit-System zu bieten, dessen Ausdehnung kürzlich auf 1,5 km in Ost-West-Richtung und 800 m in Nord-Süd-Richtung bestätigt wurde.