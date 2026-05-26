Eli Lilly greift an: Fast 4 Milliarden USD für diese drei Impfstoff-Startups

Mit den drei Zukäufen kehrt Lilly nach langer Pause in den Impfstoffmarkt zurück. Der Konzern aus Indianapolis übernimmt Curevo, LimmaTech Biologics und Vaccine Co. Curevo entwickelt einen Gürtelrose-Impfstoff, der laut Lilly ähnlich wirksam wie das bisherige Marktstandard-Präparat sein soll, aber weniger Nebenwirkungen verursacht. Lilly kann dafür bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar bezahlen, abhängig vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele.

Eli Lilly baut sein Geschäft rasant aus: Wie das Wall Street Journal am Dienstag exklusiv meldet, kauft der US-Pharmariese gleich drei Impfstoffentwickler auf einen Schlag. Zusammen kosten die Deals bis zu knapp vier Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig melden Goldman Sachs und Jefferies starke Daten für Lillys nächste Generation des Abnehmwirkstoffs Retatrutid.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

LimmaTech arbeitet an Impfstoffen gegen bakterielle Erreger, darunter Staphylococcus aureus, für die es bislang kein zugelassenes Vakzin gibt. Der Kaufpreis liegt bei bis zu 780 Millionen US-Dollar.

Vaccine Co. entwickelt einen Impfstoff gegen das Epstein-Barr-Virus, das unter anderem Pfeiffersches Drüsenfieber auslöst und als möglicher Auslöser von Multipler Sklerose gilt. Hierfür zahlt Lilly bis zu 1,55 Milliarden US-Dollar.

Der strategische Schwenk kommt aus einer Position der Stärke. Lillys GLP-1-Medikamente Zepbound und Mounjaro spülen Milliarden in die Kasse und finanzieren eine aggressive Einkaufstour quer durch Therapiegebiete. Lillys Chef-Wissenschaftler Daniel Skovronsky formulierte die Ambition deutlich: Die Last durch Infektionskrankheiten sei weltweit weiterhin hoch und wachse in vielen Bereichen noch. Man verfüge jetzt über die wissenschaftlichen Werkzeuge, um dagegen vorzugehen.

Parallel lieferte Lilly in der vergangenen Woche starke klinische Daten. In der Phase-III-Studie TRIUMPH-1 erreichte Retatrutid, ein sogenannter Triple-G-Agonist der nächsten Generation, nach 80 Wochen einen Gewichtsverlust von bis zu 28,3 Prozent gegenüber dem Ausgangswert. Bereinigt um die Placebo-Gruppe entspricht das einem Rückgang von rund 26 Prozentpunkten. In einer vorab festgelegten Verlängerung auf 104 Wochen stieg der Wert auf bis zu 30 Prozent.

Goldman Sachs und Jefferies bewerten die Aktie weiterhin mit Kaufempfehlung, mit Kurszielen von 1.283 beziehungsweise 1.330 US-Dollar, gemessen am aktuellen Kurs von rund 1.065 US-Dollar. Jefferies erhöhte das Kursziel nach den Daten und stuft die Erfolgswahrscheinlichkeit für Retatrutid in der Adipositas-Indikation auf 90 Prozent hoch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 970,20 $ , was einem Rückgang von -8,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer