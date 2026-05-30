ELTIFs: Hohe Renditen & hohe Risiken? Das sollten Anleger wissen!

Der Reiz ist offensichtlich. Anleger können über ELTIF in Wind- und Solarparks, Datenzentren, Bahnstrecken, Start-ups oder nicht börsennotierte Mittelständler investieren. Manche Angebote starten bereits ab 25 Euro im Monat. Genau das macht die neue Produktklasse so verführerisch.

European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) klingen nach einer kleinen Revolution für Privatanleger. Was früher vor allem großen Investoren vorbehalten war, rückt seit 2024 deutlich näher an den Massenmarkt: Beteiligungen an Infrastrukturprojekten, erneuerbaren Energien, Immobilien, Private Equity oder Private Debt.

Doch der einfache Einstieg darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ELTIFs keine zweite ETF-Welle sind. Anders als börsengehandelte Indexfonds lassen sie sich nicht täglich zu transparenten Marktpreisen verkaufen. Geschlossene ELTIFs können viele Jahre laufen, teils sogar Jahrzehnte. Bei offenen Varianten gelten häufig Mindesthaltefristen, Kündigungsfristen und Rückgabebeschränkungen.

Auch die Streuung ist ein Knackpunkt. Ein ELTIF darf bis zu 20 Prozent seines Vermögens in eine einzelne Anlage stecken. Das reduziert zwar das Risiko gegenüber einer Einzelwette, bleibt aber weit entfernt von der Breite großer Welt-ETFs mit Tausenden Aktien.

Hinzu kommen Kosten, welche die Rendite auffressen können. Die Verbraucherzentralen nennen Beispiele mit laufenden Fondskosten von 2,35 bis 2,8 Prozent, teils zuzüglich Performance Fee. Ausgabeaufschläge, Ausstiegskosten und eingeschränkte Handelbarkeit können zusätzlich belasten.

Der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds (ISIN: LU3000447279) hat beispielsweise eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten nach Erwerb sowie eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 300 Euro. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,5 Prozent, die Gesamtkostenquote 1,82 Prozent.

Die Chancen sind dennoch real: Wer langfristig denkt, ausreichend Rücklagen hat und bewusst einen kleinen Teil seines Vermögens in private Märkte stecken will, kann mit ELTIFs Zugang zu Zukunftsprojekten bekommen. Infrastruktur, Energiewende und Datenzentren bleiben große Investmentthemen.

Doch genau hier liegt die Gefahr. Hohe Renditeziele sind nicht garantiert. Projekte können scheitern, Bewertungen sind schwer nachvollziehbar, der Ausstieg kann blockiert sein. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



