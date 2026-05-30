🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Kleinanleger-Private-Equity

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    ELTIFs: Hohe Renditen & hohe Risiken? Das sollten Anleger wissen!

    Mit ELTIFs können Kleinanleger in nicht börsennotierte Unternehmen, Private Equity, Infrastruktur- und Zukunftsprojekte investieren. Die Renditen können hoch sein, ebenso die Risiken. Das sollten Anleger wissen.

    Kleinanleger-Private-Equity - ELTIFs: Hohe Renditen & hohe Risiken? Das sollten Anleger wissen!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) klingen nach einer kleinen Revolution für Privatanleger. Was früher vor allem großen Investoren vorbehalten war, rückt seit 2024 deutlich näher an den Massenmarkt: Beteiligungen an Infrastrukturprojekten, erneuerbaren Energien, Immobilien, Private Equity oder Private Debt.

    Der Reiz ist offensichtlich. Anleger können über ELTIF in Wind- und Solarparks, Datenzentren, Bahnstrecken, Start-ups oder nicht börsennotierte Mittelständler investieren. Manche Angebote starten bereits ab 25 Euro im Monat. Genau das macht die neue Produktklasse so verführerisch.

    Doch der einfache Einstieg darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ELTIFs keine zweite ETF-Welle sind. Anders als börsengehandelte Indexfonds lassen sie sich nicht täglich zu transparenten Marktpreisen verkaufen. Geschlossene ELTIFs können viele Jahre laufen, teils sogar Jahrzehnte. Bei offenen Varianten gelten häufig Mindesthaltefristen, Kündigungsfristen und Rückgabebeschränkungen.

    Auch die Streuung ist ein Knackpunkt. Ein ELTIF darf bis zu 20 Prozent seines Vermögens in eine einzelne Anlage stecken. Das reduziert zwar das Risiko gegenüber einer Einzelwette, bleibt aber weit entfernt von der Breite großer Welt-ETFs mit Tausenden Aktien.

    Hinzu kommen Kosten, welche die Rendite auffressen können. Die Verbraucherzentralen nennen Beispiele mit laufenden Fondskosten von 2,35 bis 2,8 Prozent, teils zuzüglich Performance Fee. Ausgabeaufschläge, Ausstiegskosten und eingeschränkte Handelbarkeit können zusätzlich belasten.

    Der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds (ISIN: LU3000447279) hat beispielsweise eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten nach Erwerb sowie eine Kündigungsfrist von 12 Monaten. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 300 Euro. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,5 Prozent, die Gesamtkostenquote 1,82 Prozent. 

    Die Chancen sind dennoch real: Wer langfristig denkt, ausreichend Rücklagen hat und bewusst einen kleinen Teil seines Vermögens in private Märkte stecken will, kann mit ELTIFs Zugang zu Zukunftsprojekten bekommen. Infrastruktur, Energiewende und Datenzentren bleiben große Investmentthemen.

    Doch genau hier liegt die Gefahr. Hohe Renditeziele sind nicht garantiert. Projekte können scheitern, Bewertungen sind schwer nachvollziehbar, der Ausstieg kann blockiert sein. Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    Kleinanleger-Private-Equity ELTIFs: Hohe Renditen & hohe Risiken? Das sollten Anleger wissen! Mit ELTIFs können Kleinanleger in nicht börsennotierte Unternehmen, Private Equity, Infrastruktur- und Zukunftsprojekte investieren. Die Renditen können hoch sein, ebenso die Risiken. Das sollten Anleger wissen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     