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    Besser als Dividenden-ETFs? Diese Alternative bietet 12%* & monatlichen Cashflow

    Bei den dargestellten Anlageformen handelt es sich um Risikoinvestments. Es bestehen Ausfall- und Plattformrisiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Keine Anlageberatung oder individuelle Empfehlung.

    Besser als Dividenden-ETFs? Diese Alternative bietet 12%* & monatlichen Cashflow

    Dividenden-ETFs sind bei Anlegern in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Der Grund ist naheliegend: Sie ermöglichen eine einfache, breit gestreute Geldanlage und zahlen regelmäßig Erträge aus. Je nach ETF liegen die Dividendenrenditen häufig im Bereich von etwa 2 bis 5 % pro Jahr, teilweise mit monatlichen Ausschüttungen.

    Gerade für Anleger, die passives Einkommen aufbauen möchten, wirkt das attraktiv. Statt einzelne Dividendenaktien auszuwählen, investieren sie mit einem ETF direkt in viele ausschüttungsstarke Unternehmen. Die Geldanlage bleibt vergleichsweise einfach, der Aufwand gering und die Ausschüttungen fließen regelmäßig auf das Konto.

    Doch genau hier stellt sich eine wichtige Frage: Reichen 2 bis 5 % Dividendenrendite wirklich aus, wenn das Ziel ein spürbares passives Einkommen ist oder lohnt sich der Blick auf Alternativen, die bis zu 12 %* Rendite pro Jahr ermöglichen und Erträge sogar täglich auszahlen?

    Was hinter der Dividenden-ETF-Alternative steckt

    Festzinsanlagen sind längst kein Nischenthema mehr. In Europa haben Anleger bereits rund 55 Milliarden Euro über Finanzierungsplattformen investiert. Branchenweit liegt die Zahl der Investoren inzwischen bei über einer Million – rund 35 % davon stammen aus Deutschland. 

    Auch die Historie zeigt, dass es sich nicht mehr um einen kurzfristigen Trend handelt. Viele Plattformen sind bereits seit 2014 aktiv und verfügen damit über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der digitalen Vermittlung von Kredit- und Sachwertfinanzierungen.

    Das Prinzip dahinter ist vergleichsweise einfach: Anleger stellen ihr Kapital über digitale Plattformen für reale Finanzierungen bereit. Dazu können Unternehmenskredite, Konsumentenkredite, Landwirtschaftsfinanzierungen, Immobilienprojekte oder sachwertbesicherte Kredite gehören. Im Gegenzug erhalten sie über eine vorher definierte Laufzeit feste Zinszahlungen.

    Je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil können dabei Renditen von bis zu 12 %* pro Jahr möglich sein. Einige Anbieter zahlen Erträge monatlich aus, andere sogar täglich. Genau deshalb werden Festzinsanlagen für Anleger interessant, die nicht nur langfristig Vermögen aufbauen, sondern regelmäßige Einnahmen mit überschaubarem Verwaltungsaufwand erzielen möchten.

    Wichtig bleibt jedoch: Wie ETFs sind auch Festzinsanlagen nicht risikofrei. Kreditausfälle oder verspätete Rückzahlungen können auftreten. Umso wichtiger sind eine breite Streuung und die Auswahl seriöser Anbieter.

    Dividenden-ETFs vs. Festzinsanlagen – der große Vergleich

    Beide Anlageformen haben unterschiedliche Schwerpunkte und bringen jeweils eigene Vorteile mit. Wie sich beide Ansätze konkret unterscheiden, zeigt der folgende Vergleich.
     

    Kriterium

    Dividenden-ETFs

    Festzinsanlagen

    Ertragsquelle

    Dividenden aus Aktienunternehmen

    Zinsen aus Kredit- und Sachwertfinanzierungen

    Cashflow

    ca. 2 bis 5 % Dividende p.a.

    bis zu 12 %* Zinsen p.a. möglich

    Ausschüttung

    meist quartalsweise, teilweise monatlich

    je nach Anbieter monatlich oder sogar täglich

    Volatilität

    abhängig von Aktienmärkten und Kursentwicklung

    weniger börsenabhängig, aber abhängig von Rückzahlungen

    Liquidität

    meist täglich über die Börse handelbar

    feste Laufzeiten, teilweise Sekundärmarkt* verfügbar

    Risiken

    Kursverluste, Marktrisiken, Dividendenkürzungen

    Kreditausfälle, verspätete Rückzahlungen, Plattformrisiken

    Aufwand

    sehr gering durch breite ETF-Streuung

    gering bis mittel, Streuung über Projekte und Plattformen wichtig

     

    Man kann beide Ansätze gut miteinander kombinieren. Dividenden-ETFs bilden den Aktienmarkt ab und liefern zusätzlich regelmäßige Ausschüttungen. Festzinsanlagen können daneben als ergänzender Einkommensbaustein eingesetzt werden, wenn Anleger gezielt monatlichen Cashflow und passives Einkommen aufbauen möchten. 

    So erfüllen beide Anlageformen unterschiedliche Aufgaben im Portfolio: ETFs sorgen für breite Marktstreuung, während Festzinsanlagen stärker auf laufende Zinseinnahmen ausgerichtet sind.

    So sind Investitionen bei Festzinsanlagen abgesichert

    Entscheidend ist bei Festzinsanlagen vor allem die Auswahl der richtigen Plattform. Viele etablierte Anbieter arbeiten heute unter EU-Regulierung und müssen dadurch höhere Anforderungen an Transparenz, Risikohinweise, Kostenoffenlegung und die Trennung von Kunden- und Unternehmensgeldern erfüllen.

    Damit verbunden kann auch ein Anlegerentschädigungssystem sein. Dieses greift je nach Regulierung, wenn eine Investmentplattform zahlungsunfähig wird und Anlegergelder nicht ordnungsgemäß herausgegeben werden können – häufig bis zu 20.000 € pro Anleger. Normale Kreditausfälle sind dadurch jedoch nicht abgesichert.

    Zusätzlich setzen viele Plattformen auf weitere Sicherheitsmechanismen, die Investments strukturierter und transparenter machen sollen:

    • Buyback Obligation: Bei manchen Plattformen verpflichten sich Kreditgeber, verspätete oder ausgefallene Kredite nach einer bestimmten Frist zurückzukaufen.
    • Skin in the Game: Kreditgeber bleiben häufig selbst mit einem Teil des Kapitals investiert und haben dadurch ein eigenes Interesse an einer stabilen Kreditqualität.
    • Besicherte Finanzierungen: Einige Projekte sind durch reale Sicherheiten wie Immobilien, Maschinen, Land oder andere Vermögenswerte unterlegt.
    • Breite Streuung: Anleger können ihr Kapital über verschiedene Projekte, Kreditarten, Laufzeiten und Plattformen verteilen.

     

    Trotz dieser Schutzmechanismen bleiben Risiken bestehen. Kreditausfälle, verspätete Rückzahlungen oder Plattformrisiken lassen sich nicht vollständig ausschließen. Umso wichtiger ist es, auf regulierte Anbieter, breite Streuung und transparente Investmentstrukturen zu achten. Einen ersten Überblick bietet unser Vergleich der sieben besten EU-regulierten Festzinsplattformen.

    Fazit: Mehr Cashflow muss nicht nur über Dividenden kommen

    Dividenden-ETFs bleiben ein einfacher Weg, um breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren und regelmäßige Ausschüttungen zu erhalten. Wer jedoch gezielt höheres passives Einkommen aufbauen möchte, kann mit Dividendenrenditen von häufig 2 bis 5 % pro Jahr schnell an Grenzen stoßen. Festzinsanlagen können hier eine Ergänzung sein, weil sie auf feste Zinszahlungen setzen und je nach Plattform Renditen von bis zu 12 %* pro Jahr ermöglichen können.

    Dividenden-ETFs müssen dadurch nicht ersetzt werden. Beide Ansätze lassen sich kombinieren: ETFs bilden den Aktienmarkt ab, Festzinsanlagen können als zusätzlicher Einkommensbaustein den monatlichen Cashflow erhöhen. Wichtig bleiben regulierte Anbieter, breite Streuung und transparente Investmentstrukturen.

    *Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.

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    Erfahren Sie hier mehr über regulierte festverzinsliche Anlageprodukte und die Plattformen, die sie anbieten
    Philipp Gilg
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    Philipp Gilg ist Finanzredakteur mit langjähriger Praxiserfahrung im Bereich Kapitalmärkte. Seit seinem 16. Lebensjahr investiert er selbst in Aktien, ETFs und festverzinsliche Anlageprodukte – ein Hintergrund, der ihm eine besonders praxisnahe Perspektive auf Chancen, Strukturen und Risiken verschiedener Anlageklassen verleiht. Auf wallstreetONLINE schreibt er regelmäßig in der Kategorie Festzins. Dort zeigt er, wie regulierte europäische Plattformen feste Zinsen, klare Sicherheiten und transparente Abläufe für Privatanleger zugänglich machen.

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    Verfasst von Philipp Gilg
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