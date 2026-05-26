DECEA und FREQUENTIS erweitern großes Luftverkehrsmanagement-Netzwerk

Auf der Airspace World 2026 haben das brasilianische Luftfahrtkontrollamt (DECEA) und Frequentis gemeinsam den nächsten großen Schritt in ihrer langjährigen Zusammenarbeit bekanntgegeben: die Erweiterung der ATM-Netzwerklösung von Frequentis auf die CINDACTA-IV-Region in Brasilien. Dieser Meilenstein stärkt die einsatzkritische Kommunikation in einem der komplexesten und operativ herausforderndsten Lufträume der Welt, der rund 22 Millionen Quadratkilometer umfasst.

Wien (IRW-Press/26.05.2026) - * Die Erweiterung stärkt die sicherheitskritische Kommunikation im größten und operativ komplexesten Luftraum Brasiliens und unterstützt den sicheren, kontinuierlichen Betrieb * Sie baut auf der erfolgreichen Einführung der hybriden brasilianischen ATM-Netzwerklösung mit moderner VSAT-Erweiterung auf * Ausbau einer ausfallsicheren ATM-Kommunikationsinfrastruktur in die Amazonasregion, wo zuverlässige Kommunikation entscheidend für Flugsicherheit und Betriebsstabilität ist

Seit mehr als einem Jahrzehnt modernisieren DECEA und Frequentis das brasilianische Flugverkehrs­managementnetzwerk, beginnend mit CINDACTA II und III und bis hin zur landesweiten Einführung mit dem südostbrasilianischen Luftverkehrskontrollzentrum CRCEA-SE und CINDACTA I. Mit der Erweiterung auf CINDACTA IV setzt diese Partnerschaft ihre langfristige Strategie der Stärkung sicherer, resilienter und zukunftsfähiger Luftraumoperationen in ganz Brasilien fort.

Die CINDACTA IV-Region, die große Teile des Amazonasgebiets umfasst, stellt eine der heraus­forderndsten operativen Umgebungen weltweit dar, wo die Kommunikationsinfrastruktur über weit entfernte Standorte hinweg zuverlässig funktionieren muss. Das Projekt beinhaltet das Upgrade des CINDACTA IV-Zentrums, die Installation neuer entfernter Standorte und die Modernisierung der Satellitenkommunikation durch eine fortschrittliche Satellitenkommunikationslösung.

"Das System in Brasilien ist integriert. Wir kümmern uns um militärische und zivile Flugbewegungen. Und Frequentis hier als Partner zu haben, ist sehr wichtig für uns. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres nationalen ATM-Netzwerks zeigt Brasiliens Engagement für Innovation, Sicherheit und operative Spitzenleistung. Die Erweiterung dieser Fähigkeit auf CINDACTA IV, einschließlich der modernisierten VSAT-Lösung, stärkt unsere Fähigkeit, ein zuverlässiges und effizientes Luftraum­management in allen Regionen des Landes sicherzustellen", sagt General Sérgio Bastos, Generaldirektor von DECEA.