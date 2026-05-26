Börsen Update Europa - 26.05. - SMI schwach -1,15 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.693,44 PKT und fällt um -0,37 %. Top-Werte: Schaeffler +3,17 %, United Internet +2,25 %, TKMS +2,07 % Flop-Werte: HENSOLDT -3,99 %, Wacker Chemie -3,29 %, Redcare Pharmacy -3,23 %

Der DAX steht aktuell (13:59:37) bei 25.252,90 PKT und fällt um -0,49 %. Top-Werte: Zalando +1,61 %, Porsche Holding SE +0,93 %, E.ON +0,88 % Flop-Werte: Scout24 -1,52 %, MTU Aero Engines -1,45 %, Siemens Healthineers -1,38 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.061,80 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +2,54 %, United Internet +2,25 %, 1&1 +1,10 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,99 %, ATOSS Software -2,83 %, Nemetschek -2,73 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.090,63 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: AXA +1,38 %, BBVA +1,15 %, Iberdrola +1,11 %

Flop-Werte: Ferrari -5,43 %, Hermes International -2,26 %, SAFRAN -1,80 %

Der ATX steht aktuell (13:59:39) bei 6.152,38 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +1,50 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,34 %, PORR +1,21 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,29 %, Lenzing -1,91 %, DO & CO -1,10 %

Der SMI steht aktuell (13:59:39) bei 13.567,18 PKT und fällt um -1,15 %.

Top-Werte: Amrize +1,08 %, Nestle +0,55 %, Swiss Life Holding +0,28 %

Flop-Werte: Givaudan -3,91 %, Swisscom -3,41 %, Geberit -2,42 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.189,99 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,45 %, AXA +1,38 %, BNP Paribas (A) +0,89 %

Flop-Werte: Credit Agricole -6,40 %, Carrefour -5,93 %, Bureau Veritas -4,25 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.162,48 PKT und fällt um -0,95 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,33 %, SSAB Registered (A) +0,54 %, Nordea Bank Abp -0,33 %

Flop-Werte: Alfa Laval -2,78 %, Getinge (B) -1,81 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,51 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.840,00 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,41 %, Piraeus Port Authority +2,17 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,86 %

Flop-Werte: Viohalco -0,55 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,55 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,45 %