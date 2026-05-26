Autozone Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 26.05.2026

Die Autozone Aktie notiert aktuell bei 2.774,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -162,00 € entspricht. Der Kursrückgang der Autozone Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,52 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AutoZone ist einer der größten US-Einzelhändler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, mit Fokus auf DIY- und gewerbliche Kunden. Sortiment: Verschleißteile, Chemie, Werkzeuge, Diagnose-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika, Filial- und Omnichannel-Netz. Wichtige Wettbewerber: O’Reilly, Advance Auto Parts, NAPA. Vorteile: dichte Filialabdeckung, eigene Marken, effiziente Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Autozone Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,25 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autozone Aktie damit um -4,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Autozone bisher ein Plus von +1,53 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

Autozone Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,77 % 1 Monat -9,66 % 3 Monate -11,25 % 1 Jahr -12,87 %

Informationen zur Autozone Aktie

Stand: 26.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. Autozone Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,64 Mrd.EUR € wert.

MEMPHIS, Tenn., May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - AutoZone, Inc. (NYSE: AZO) today reported net sales of $4.8 billion for its third quarter (12 weeks) ended May 9, 2026, an increase of 8.4% from the third quarter of fiscal 2025 (12 weeks). Same …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von LKQ, O'Reilly Automotive und Co.

LKQ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,51 %. O'Reilly Automotive notiert im Minus, mit -3,95 %. Genuine Parts Company Faktor 4x Long Open End (MS) notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Autozone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autozone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.