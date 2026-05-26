BP trennt sich von Verwaltungsratschef - Kursrutsch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 6,014 auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 93,84 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -1,46 %/+10.574,99 % bedeutet.