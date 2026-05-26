Schwerwiegende Bedenken
BP trennt sich von Verwaltungsratschef - Kursrutsch
- BP entlässt Verwaltungsratschef Albert Manifold
- Vorstand nennt schwerwiegende Bedenken zu Governance
- Aktie verliert zeitweise über neun Prozent an Wert
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.
"Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc laut Mitteilung. Die vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Er erachte sie als inakzeptabel./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 6,014 auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 93,84 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -1,46 %/+10.574,99 % bedeutet.
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Ich lese hier immer nur "mimimi"....🙄
Tja, angeblich schauen die Aktienmärkte schon weit hinter den Irankrieg wo der megaastronomische Aufschwung mit unbegrenztem Wachstum wartet, ohne jemals die Folgen und anderen Parameter (Inflationsanstieg, langfristig gestörte Lieferketten, Zinsanstieg etc.) eingepreist zu haben. Bei BP wird hingegen der kommende Gewinnanstieg gar nicht erst eingepreist, weil die Gewinne ja irgendwann mal wieder fallen werden.