Talent Infinity ernennt Richard Haslinger zum Exploration Advisor

Vancouver, BC – 26. Mai 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: ON8) (das „Unternehmen“ oder „TICO“) freut sich, die Ernennung von Richard Haslinger, P.Eng., zum Exploration Advisor des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Haslinger wird auch als First Nations Liaison im Rahmen der Explorationsaktivitäten und Initiativen zur Einbindung der Communities des Unternehmens dienen. Herr Haslinger ist Bergbauingenieur mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, Minenerschließung und Abgrenzung von Lagerstätten mithilfe von Bohrungen für eine Vielzahl von Rohstoffen, die er in verschiedenen Rechtsgebieten sammeln konnte. Sein Fachwissen in den Bereichen Geologie und Bergbautechnik wird dem Unternehmen eine starke technische Perspektive verleihen, während es sein wachsendes Portfolio an kritischen Mineral- und Edelmetallprojekten ausbaut.

Herr Haslinger verbrachte 15 Jahre an der Seite von Mark Rebagliati, P.Eng., der 2014 in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen wurde, bei Hunter Dickinson Inc., wo er an mehreren wichtigen Porphyrexplorations- und Erschließungsprojekten beteiligt war. Während dieser Zeit war er an Explorations- und Bohrprogrammen bei wichtigen Lagerstätten, darunter Kemess, Prosperity, Gibraltar, Casino und Pebble East, eingebunden.

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Richard verfügt über Erfahrung in den Bereichen Geologie und Explorationstechnik, eine seltene Kombination, die unsere Anstrengungen in puncto Technik und Exploration in bedeutendem Maße bereichern wird. Darüber hinaus wird seine Erfahrung in der Arbeit mit First Nations und lokalen Stakeholdern für uns von großem Wert sein, wenn wir unsere Explorationsprogramme auf verantwortliche und gemeinschaftliche Weise voranbringen.“

Er konnte im Laufe seiner Karriere herausragende Leistungen erzielen, unter anderem spielte Herr Haslinger in der Weiterentwicklung der Lagerstätte Pebble East in Alaska, einer der weltweit größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Molybdän-Lagerstätten, sowie der Abgrenzung der rund 5 Millionen Unzen umfassenden Goldlagerstätte Esaase in Ghana für Keegan Resources, nunmehr Galiano Gold Inc., eine wichtige Rolle. Während seiner gesamten Laufbahn beaufsichtigte er wichtige Explorations- und Bohrinitiativen, darunter auch groß angelegte Lagerstättenabgrenzungs- und geotechnische Programme.