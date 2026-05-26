Dinto Solar stellt auf der Intersolar Europe 2026 die nächste Generation von 1/3-Cut und vertikalen HJT-Modulen vor

Auf der Messe wird Dinto Solar seine 1/3-cut HJT-Module der nächsten Generation vorstellen, die in drei Formaten erhältlich sind und für eine verbesserte Systemleistung in verschiedenen Anwendungsszenarien sorgen sollen. Mit einer Bifazialität von bis zu 98 % bieten die Module eine starke rückseitige Stromerzeugung und einen stabilen Energieertrag unter variablen Einstrahlungsbedingungen. Ein aktiver Flächenanteil von 94,59 % und eine Ausgangsleistung von bis zu 765 W verbessern die Lichtausnutzung weiter und unterstützen eine höhere Energieerzeugungseffizienz auf Systemebene.

LONGGANG, China, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Dinto Solar, ein Spezialist für n-Typ Heterojunction (HJT) Solartechnologie, wird seine neuesten hocheffizienten PV-Module auf der Intersolar Europe (Stand A1. 230) vom 23. bis 25. Juni in München, Deutschland, vorstellen.

Neben den Effizienzgewinnen erhöht die 1/3-Cut-Architektur auch die mechanische Zuverlässigkeit auf Modulebene. Flexible Verbindungsstrukturen verteilen die Belastung gleichmäßiger auf kleinere Zellen und verringern so das Risiko von Mikrorissen, während eine optimierte Hot-Spot-Kontrolle und eine fortschrittliche Verkapselung die Betriebssicherheit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Umweltbelastungen weiter verbessern. Diese Merkmale tragen zu einer stabilen Langzeitleistung im Feld und niedrigeren Lebenszykluskosten bei.

Um den sich entwickelnden Anforderungen für den Einsatz von PV in Europa gerecht zu werden, wird Dinto Solar auch seine vertikalen HJT-Lösungen vorstellen, die auf Anwendungen wie Agrar-PV, gebäudeintegrierte Zäune und Straßeninfrastruktur abzielen. Da Grundstückszwänge und Genehmigungsprobleme die Projektentwicklung beeinflussen, ermöglichen vertikale Anlagen eine doppelte Flächennutzung und minimieren gleichzeitig die Anforderungen an die Standortvorbereitung.

Vertikale PV-Anlagen können auch Verluste durch Staubansammlungen und Schneebedeckung verringern. Ihr Dual-Peak-Erzeugungsprofil ist besser auf die untertägige Stromnachfrage und die Preisdynamik abgestimmt, was den Ertrag und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts auf den europäischen Märkten verbessert.

Durch kontinuierliche Innovation in der HJT-Technologie und Produktentwicklung will Dinto Solar seinen Kunden weltweit hocheffiziente PV-Lösungen anbieten, die auf die sich verändernden Marktanforderungen zugeschnitten sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Modulleistung, der Zuverlässigkeit und der Anwendungsflexibilität, um das langfristige Wachstum nachhaltiger Energie weltweit zu unterstützen.

Über Dinto Solar

Dinto Solar Co. Ltd. (Dinto Solar) ist ein chinesisches High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ultrahocheffizienten n-Typ HJT-Solarzellen und -Modulen spezialisiert hat. Dinto Solar wurde 2017 vom zentralen Forschungsinstitut der State Power Investment Corporation (SPIC), dem weltweit größten Unternehmen für Photovoltaik, erneuerbare und saubere Energien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Industrialisierung der HJT-Technologie zu beschleunigen und Innovationen in der globalen Solarbranche voranzutreiben.

Website: www.dintosolar.com

E-Mail: sales@dintosolar.com

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