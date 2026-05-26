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    Gewichtssenker-Hersteller Lilly übernimmt drei Impfstoffentwickler

    Für Sie zusammengefasst
    • Lilly kauft Curevo Limmatech und Vaccine Company
    • Übernahmen könnten Lilly bis zu 3,8 Mrd Dollar kosten
    • Vakzine gegen EBV, Gürtelrose und OP-assoziierte Infektionen
    Gewichtssenker-Hersteller Lilly übernimmt drei Impfstoffentwickler
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly steigt mit der Übernahme von gleich drei Unternehmen wieder tiefer in das Geschäft mit Infektionskrankheiten ein. Der Hersteller kündigte am Dienstag den Kauf der Impfstoffentwickler Curevo, Limmatech Biologics und Vaccine Company an. Mit allen drei Unternehmen seien entsprechende Übernahmevereinbarungen geschlossen worden, teilte der Konzern in Indianapolis mit. Zusammengenommen könnte der Schritt Lilly bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro) kosten. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.

    Die Milliardensumme wird durch Vorauszahlungen fällig und sofern die Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Produkte bestimmte kommerzielle und klinische Meilensteine erreichen.

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    Damit könnten allein bis zu 1,55 Milliarden Dollar für Vaccine Company fließen. Das Unternehmen arbeitet den Angaben zufolge auf Basis seiner firmeneigenen Technologie an einer Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus, den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Eine ähnlich hohe Übernahmesumme sieht auch die Vereinbarung mit Curevo vor, dessen wichtigster Studienkandidat eine Impfung gegen Gürtelrose ist. Und bis zu 780 Millionen Dollar könnten die Limmatech-Aktionäre erhalten. Dessen wichtigstes Produkt in der Entwicklung ist ein Vakzin gegen einen Erreger, der unter anderem nach Operationen gefährliche Infektionen auslösen kann.

    Lilly hatte in der Vergangenheit zahlreiche Produkte gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder vermarktet, darunter in der Pandemie einen Antikörperwirkstoff gegen Covid.

    Zuletzt standen Infektionskrankheiten aber weniger im Mittelpunkt: Der Konzern macht zurzeit im Wesentlichen seinen Milliardenumsatz mit Diabetesmitteln und den stark nachgefragten Gewichtssenkern, die das Wirkprinzip des Darmhormons GLP 1 nachahmen.

    Sollten sich die jetzigen Übernahmen aber als Erfolg erweisen, könnten laut "Wall Street Journal" Impfstoffe künftig wieder zu einem Kernbereich werden - neben Diabetes, Fettleibigkeit, Krebs, Immunologie und neurodegenerativen Erkrankungen./tav/jsl/jha/

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