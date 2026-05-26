Gewichtssenker-Hersteller Lilly übernimmt drei Impfstoffentwickler

Die Milliardensumme wird durch Vorauszahlungen fällig und sofern die Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Produkte bestimmte kommerzielle und klinische Meilensteine erreichen.

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Lilly steigt mit der Übernahme von gleich drei Unternehmen wieder tiefer in das Geschäft mit Infektionskrankheiten ein. Der Hersteller kündigte am Dienstag den Kauf der Impfstoffentwickler Curevo, Limmatech Biologics und Vaccine Company an. Mit allen drei Unternehmen seien entsprechende Übernahmevereinbarungen geschlossen worden, teilte der Konzern in Indianapolis mit. Zusammengenommen könnte der Schritt Lilly bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro) kosten. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit könnten allein bis zu 1,55 Milliarden Dollar für Vaccine Company fließen. Das Unternehmen arbeitet den Angaben zufolge auf Basis seiner firmeneigenen Technologie an einer Impfung gegen das Epstein-Barr-Virus, den Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Eine ähnlich hohe Übernahmesumme sieht auch die Vereinbarung mit Curevo vor, dessen wichtigster Studienkandidat eine Impfung gegen Gürtelrose ist. Und bis zu 780 Millionen Dollar könnten die Limmatech-Aktionäre erhalten. Dessen wichtigstes Produkt in der Entwicklung ist ein Vakzin gegen einen Erreger, der unter anderem nach Operationen gefährliche Infektionen auslösen kann.

Lilly hatte in der Vergangenheit zahlreiche Produkte gegen Infektionskrankheiten entwickelt oder vermarktet, darunter in der Pandemie einen Antikörperwirkstoff gegen Covid.

Zuletzt standen Infektionskrankheiten aber weniger im Mittelpunkt: Der Konzern macht zurzeit im Wesentlichen seinen Milliardenumsatz mit Diabetesmitteln und den stark nachgefragten Gewichtssenkern, die das Wirkprinzip des Darmhormons GLP 1 nachahmen.

Sollten sich die jetzigen Übernahmen aber als Erfolg erweisen, könnten laut "Wall Street Journal" Impfstoffe künftig wieder zu einem Kernbereich werden - neben Diabetes, Fettleibigkeit, Krebs, Immunologie und neurodegenerativen Erkrankungen./tav/jsl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 925 auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +10,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,56 %. Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 826,73 Mrd.. Eli Lilly zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1700 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.145,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.145,00USD was eine Bandbreite von -10,36 %/+23,66 % bedeutet.



