GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Dienstag an die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres an. Er kappte seine Prognosen bis 2031 im Schnitt um 6 Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 25,53EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,00 € , was eine Steigerung von +5,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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