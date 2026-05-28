Der Weg vom Explorer zum Goldproduzenten nimmt Fahrt auf!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Exploration Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 28.05.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Amex Exploration Inc. (WKN: A2DJY1) hat sich die Nachrichtenlage in kurzer Zeit deutlich verdichtet. Aus einem klassischen Explorationswert wird immer stärker ein Entwicklungsunternehmen mit konkretem Fahrplan: Machbarkeitsstudie, genehmigtes Bulk-Sampling-Programm, Umwelt- und Infrastrukturarbeiten, neues Bohrprogramm und eine kräftig aufgefüllte Kassen greifen nun ineinander.

Im Mittelpunkt steht die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine Perron in der Abitibi-Region von Québec. Diese Region zählt zu den produktivsten Goldgürteln Nordamerikas. Genau dort will Amex Exploration (WKN: A2DJY1) mit einem gestuften Ansatz starten: zuerst kleiner, schneller und kapitaldisziplinierter - und anschließend mit weiteren Studien und Bohrungen die größere Projektperspektive erschließen.

Machbarkeitsstudie: Perron erreicht einen entscheidenden Meilenstein!

Die am 13. April 2026 veröffentlichte Feasibility Study (Machbarkeitsstudie) für Phase 1 der Perron-Goldmine liefert das bisher stärkste Fundament der Unternehmensstory. Die Phase 1 sieht einen Untertagebetrieb in der hochgradigen Champagne-Zone vor. Das Material soll zunächst über bestehende regionale Anlagen extern verarbeitet werden (Toll Milling), statt sofort eine eigene Mühle zu errichten. Dieser Ansatz kann den Kapitalbedarf senken, die Projektumsetzung beschleunigen und zugleich vorhandene Infrastruktur im Abitibi-Gürtel nutzen.

Die Eckdaten wirken im aktuellen Goldpreisumfeld ausgesprochen stark: durchschnittlich rund 147.000 Unzen Gold pro Jahr über fünf Jahre kommerzielle Phase 1-Produktion, kalkulierte All-in Sustaining Costs (AISC) von 910 US-Dollar je Unze, ein Nachsteuer-NPV von rund 1,13 Milliarden CAD, eine Nachsteuer-IRR von 114,6 % und eine Amortisationsdauer nach Steuern von lediglich 0,5 Jahren. Grundlage der Wirtschaftlichkeitsrechnung ist ein angenommener Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze.

Die initialen Investitionskosten werden mit nur rund 193,9 Millionen CAD angegeben. Positiv ist zudem die sehr hochgradige Reservebasis der Phase 1: 1,989 Millionen Tonnen mit 12,1 g/t Gold für 774.000 geförderte Unzen Gold.

Quelle: Amex Exploration Inc.

Wichtig: Die Studie bildet zunächst nur Phase 1 ab. Sie ersetzt nicht automatisch alle späteren Erweiterungsschritte, sondern schafft eine erste belastbare Entwicklungsbasis. Zudem setzt das externe Aufbereitungsmodell voraus, dass verbindliche Verarbeitungsvereinbarungen zu wirtschaftlich tragfähigen Konditionen abgeschlossen werden. Amex weist in den Studienannahmen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Studie noch kein endgültiger Toll-Milling-Vertrag bestand.

Strategisch ist diese Phase-1-Logik gerade deshalb so interessant: Amex (WKN: A2DJY1) versucht nicht, das gesamte Projekt auf einmal zu bauen. Stattdessen soll ein hochgradiger Startpunkt genutzt werden, um möglichst früh operativen Fortschritt und potenzielle Einnahmen zu erzielen. Parallel sollen weitere Arbeiten die Grundlage für Phase 2 legen - einschließlich der Prüfung zusätzlicher Untertage- und möglicher Tagebauflächen sowie einer späteren eigenen Aufbereitungsanlage.

Genehmigungen, Bulk Sample und Infrastruktur: aus Studie wird Umsetzung!

Besonders positiv ist, dass Amex (WKN: A2DJY1) nicht nur über eine Studie spricht, sondern bereits konkrete Vorbereitungsschritte vorangetrieben hat. Nach Unternehmensangaben wurden die wesentlichen Genehmigungen für ein 40.000 Tonnen-Untertage-Bulk-Sampling-Programm erhalten. Die Feldvorbereitungen liefen im April 2026 an, der Bau des Portals wird für den Frühsommer 2026 anvisiert. Ein Teil der dabei entstehenden Infrastruktur soll später auch die Phase 1-Entwicklung unterstützen.

Dazu kommen mehrere praktische Bausteine: Amex hat eine Wasseraufbereitungsanlage bestellt, Arbeiten für eine eigene Stromanbindung an das Hydro-Québec-Netz angestoßen und Norda Stelo mit der Umweltverträglichkeitsprüfung für Phase 1 beauftragt. Genau diese Schritte sind für Entwickler entscheidend, denn am Ende zählt nicht nur eine starke Studie auf dem Papier, sondern die Fähigkeit, Genehmigungen, Infrastruktur, Kapital und Ausführung in eine realistische Reihenfolge zu bringen.

Quelle: Amex Exploration Inc.

Auch geologisch bleibt die Geschichte spannend. Das konsolidierte Landpaket von Amex Exploration (WKN: A2DJY1) umfasst nach aktueller Unternehmensangabe rund 570,94 Quadratkilometer. Das Unternehmen kontrolliert damit mehr als 70 Kilometer Streichlänge im produktiven Abitibi Greenstone Belt sowie rund 9 Kilometer entlang der Perron Fault. Das ist nicht zu unterschätzen, denn die Phase 1-Studie zeigt einen möglichen ersten Produktionskern, während das Landpaket weitere größere Explorationschancen liefert.

Neues Bohrprogramm: 100.000 m Newsflow-Potenzial im Blick!

Parallel zur Entwicklung in Québec treibt Amex (WKN: A2DJY1) die Exploration weiter voran. Laut Unternehmenspräsentation sind insgesamt 100.000 Meter Bohrungen auf Perron und Perron West geplant. Auf Perron West in Ontario wurde ein erstes 15.000 Meter-Bohrprogramm gestartet. Ziel ist es, neue hochgradige Goldziele und mögliche VMS-Ziele mit Kupfer-, Zink-, Silber- und Goldbezug zu testen. Damit bleibt Amex nicht allein eine Entwicklungsstory, sondern zugleich eine aktive Explorationsstory.

Die Region bringt dabei klare Vorteile mit: ganzjährige Straßenanbindung, Nähe zu bestehenden Verarbeitungsanlagen, Energieinfrastruktur, Bergbauhistorie und erfahrene Dienstleister. Genau solche Standortfaktoren können für Junior-Entwickler den Unterschied machen. Gleichzeitig bleiben Explorationsprogramme naturgemäß unsicher: Bohrergebnisse können positiv ausfallen, sie können aber auch hinter Erwartungen zurückbleiben oder weitere Arbeiten erforderlich machen.

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Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/amex-exploration-von-der-entdeckung-z ...

Rund 59,1 Mio. CAD stärken den Entwicklungs-Spielraum!

Ein weiterer Pluspunkt ist die jüngst abgeschlossene Finanzierung. Amex meldete am 21. Mai 2026 insgesamt rund 59,1 Millionen CAD Bruttoerlös aus der Finanzierung. Die Mittel sollen unter anderem in das Bulk-Sampling-Programm, einen Teil der Phase 1-Entwicklung des Perron-Goldprojekts, eine Machbarkeitsstudie für Phase 2, weitere Exploration und allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Gerade im Junior-Mining-Sektor ist eine starke Finanzierung ein zentraler Faktor: Sie reduziert den unmittelbaren Finanzierungsdruck und gibt dem Unternehmen mehr Handlungsspielraum für die nächsten Meilensteine.

Zusätzlich bleibt der strategische Investor Eldorado Gold ein wichtiger Bezugspunkt. Eldorado hatte Interesse an einer weiteren Beteiligung im Rahmen einer nachfolgenden Tranche signalisiert, die aber noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse liegt. Für Anleger ist dies ein positives Signal, sollte aber nicht als bereits abgeschlossener zusätzlicher Mittelzufluss behandelt werden.

Fazit: Goldige Aussichten

Amex Exploration (WKN: A2DJY1) hat in kurzer Zeit mehrere entscheidende Ziele erreicht: eine starke Phase 1-Machbarkeitsstudie, eine hochgradige Reservebasis, niedrige kalkulierte AISC, konkrete Vorbereitungen für das Bulk Sampling, ein großes Explorationspaket im Abitibi-Gürtel und eine deutlich gestärkte Bilanz. Genau diese Kombination macht die Aktie im Goldsektor besonders interessant.

Wer sich mit Amex beschäftigt, sollte die Chancen der hochgradigen Entwicklungsstory aber auch im Zusammenspiel mit den branchentypischen Risiken betrachten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Werbeartikel wurde am 26.05.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt. Er ist eine Marketingmitteilung/Anzeige im Auftrag von Amex Exploration Inc. und keine unabhängige Finanzanalyse.

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