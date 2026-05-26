Hyland baut seine Produktführungsriege aus, da agentenbasierte KI die Anforderungen für regulierte Branchen erhöht

CLEVELAND, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier des inhaltsgesteuerten agentenbasierten Unternehmens, gab heute die Erweiterung seines Produktleitungsteams durch sechs vertikale und branchenübergreifende Ernennungen bekannt. Mit diesem Schritt vertieft Hyland seine Investitionen in die regulierten, inhaltsreichen Branchen, die das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren bedient, da diese Branchen ihre Entwicklung hin zu intelligenten, autonomen Abläufen beschleunigen.

Die neue vertikale Führung beschleunigt Hylands Bestreben, die hoch riskante und reibungsträchtige Arbeit zu automatisieren, an die regulierte Branchen bisher nicht herankamen

Seit drei Jahrzehnten hilft Hyland Unternehmen, die stark reguliert sind, ihre wichtigsten Inhalte zu verwalten, zu steuern und zu operationalisieren. Während sich die Arbeit von statischen Workflows zu agentenbasierten Abläufen entwickelt, verstärkt Hyland das, was das Unternehmen schon immer ausgezeichnet hat: zielgerichtetes Fachwissen, das für die regulatorischen, betrieblichen und unternehmenskritischen Anforderungen der von ihr bedienten Branchen entwickelt wurde.

Hyland wurde kürzlich als Leader im 2026 Gartner Magic Quadrant für Dokumentenmanagement ausgezeichnet. Hyland ist der Ansicht, dass diese Anerkennung die bewährte vertikale Expertise des Unternehmens in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheits-, Finanz-, Versicherungs- und Bildungswesen sowie der öffentlichen Verwaltung widerspiegelt sowie die Fähigkeit, branchenspezifische Lösungen zu liefern, die den komplexen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen dieser Organisationen gerecht werden.

„In stark regulierten Branchen geht es beim KI-Erfolg nicht um Experimente, sondern um Vertrauen, Compliance und messbare Ergebnisse", sagt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere erweiterte Produktführungsriege spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Zukunft des agentenbasierten Unternehmens auf branchenspezifischem Kontext, KI-nativen Inhaltsgrundlagen und der operativen Strenge, auf die unsere Kunden angewiesen sind, aufbauen wird. Dort hat Hyland schon immer investiert, und dort werden wir auch als nächstes investieren."