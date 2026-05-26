🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hyland baut seine Produktführungsriege aus, da agentenbasierte KI die Anforderungen für regulierte Branchen erhöht

    Hyland baut seine Produktführungsriege aus, da agentenbasierte KI die Anforderungen für regulierte Branchen erhöht
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die neue vertikale Führung beschleunigt Hylands Bestreben, die hoch riskante und reibungsträchtige Arbeit zu automatisieren, an die regulierte Branchen bisher nicht herankamen

    CLEVELAND, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier des inhaltsgesteuerten agentenbasierten Unternehmens, gab heute die Erweiterung seines Produktleitungsteams durch sechs vertikale und branchenübergreifende Ernennungen bekannt. Mit diesem Schritt vertieft Hyland seine Investitionen in die regulierten, inhaltsreichen Branchen, die das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren bedient, da diese Branchen ihre Entwicklung hin zu intelligenten, autonomen Abläufen beschleunigen.

    Hyland.com

    Seit drei Jahrzehnten hilft Hyland Unternehmen, die stark reguliert sind, ihre wichtigsten Inhalte zu verwalten, zu steuern und zu operationalisieren. Während sich die Arbeit von statischen Workflows zu agentenbasierten Abläufen entwickelt, verstärkt Hyland das, was das Unternehmen schon immer ausgezeichnet hat: zielgerichtetes Fachwissen, das für die regulatorischen, betrieblichen und unternehmenskritischen Anforderungen der von ihr bedienten Branchen entwickelt wurde.

    Hyland wurde kürzlich als Leader im 2026 Gartner Magic Quadrant für Dokumentenmanagement ausgezeichnet. Hyland ist der Ansicht, dass diese Anerkennung die bewährte vertikale Expertise des Unternehmens in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheits-, Finanz-, Versicherungs- und Bildungswesen sowie der öffentlichen Verwaltung widerspiegelt sowie die Fähigkeit, branchenspezifische Lösungen zu liefern, die den komplexen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen dieser Organisationen gerecht werden.

    „In stark regulierten Branchen geht es beim KI-Erfolg nicht um Experimente, sondern um Vertrauen, Compliance und messbare Ergebnisse", sagt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere erweiterte Produktführungsriege spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Zukunft des agentenbasierten Unternehmens auf branchenspezifischem Kontext, KI-nativen Inhaltsgrundlagen und der operativen Strenge, auf die unsere Kunden angewiesen sind, aufbauen wird. Dort hat Hyland schon immer investiert, und dort werden wir auch als nächstes investieren."

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hyland baut seine Produktführungsriege aus, da agentenbasierte KI die Anforderungen für regulierte Branchen erhöht Die neue vertikale Führung beschleunigt Hylands Bestreben, die hoch riskante und reibungsträchtige Arbeit zu automatisieren, an die regulierte Branchen bisher nicht herankamenCLEVELAND, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ - Hyland, ein weltweit führender …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     