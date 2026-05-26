Klondike Gold gibt den Fortschritt des Diamantbohrprogramms 2026 bekannt, um die Goldmineralressourcen zu aktualisieren und zu erweitern

Vancouver, British Columbia, Kanada / 26. Mai 2026 / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTCQB: KDKGF) („Klondike Gold” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass sein Diamantbohrprogramm 2026 im zu 100 % unternehmenseigenen Klondike District Project begonnen hat, das sich im Bergbaugebiet Dawson im Yukon-Territorium, Kanada, befindet.

Das Programm für 2026 zielt darauf ab, eine aktualisierte und erweiterte Goldmineralressourcen-schätzung¹ auf der Grundlage der ersten Mineralressourcenschätzung („MRE“) des Unternehmens aus dem Jahr 2022 zu erstellen. Die Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen, die Erhöhung der Zuverlässigkeit der Ressource durch Infill-Bohrungen sowie die Erprobung von Erweiterungen der oberflächennahen Goldmineralisierung entlang des ausgedehnten Strukturkorridors des Unternehmens.

Die erste, vollständig finanzierte Bohrkampagne soll rund 8.000 Meter Diamantbohrungen an vorrangigen Zielen in den Hauptzonen Lone Star und Stander des Unternehmens sowie in angrenzenden vielversprechenden Gebieten umfassen; der Abschluss ist für Juli 2026 vorgesehen. Eine weitere Phase mit bis zu 5.000 Metern Diamantbohrungen ist für den späteren Verlauf der Saison geplant, nachdem die ersten Ergebnisse ausgewertet wurden.

Das Programm 2026 baut auf erfolgreichen früheren Explorationskampagnen auf, die breite Abschnitte einer orogenen Goldmineralisierung identifiziert haben, die mit Quarzgang-Stockwerken und alterierten Nebengesteinen assoziiert ist.

„Unsere Bohrkampagne 2026 ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung und Erweiterung der in der MRE 2022 skizzierten Goldressourcen“, sagte Peter Tallman, Präsident und CEO von Klondike Gold Corp. „Wir sind der Ansicht, dass weiterhin erhebliches Potenzial bestehen, die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Teufe innerhalb des distriktweiten Liegenschaftspakets zu erweitern, einschließlich der Nachverfolgung der Ergebnisse aus 137 zusätzlichen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 19.000 Metern, die im Anschluss an die Ressourcenschätzung von 2022 gemeldet wurden. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, systematisch zusätzlichen Wert zu erschließen und das Projekt gleichzeitig in Richtung zukünftiger Entwicklungsstudien voranzutreiben.“