Aktie im Höhenflug
UBS: Die Aktie von Micron könnte sich noch verdoppeln!
Laut UBS könnte sich der Wert der Micron Aktie mehr als verdoppeln: Warum die These des Analysten gar nicht so abwegig erscheint.
- UBS erhöht Micron Kursziel auf 1.625 US-Dollar
- UBS sieht Aufwärtspotenzial von rund 116 Prozent
- UBS warnt vor starkem Kursrückgang auf 250 USD
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Das neue Kursziel der schweizer Großbank UBS für Micron Technology hat es in sich. Analyst Timothy Arcuri sieht für die Aktien ein gewaltiges Potenzial. Laut der Analyse, die seit Dienstag vorliegt, könnte sich die Aktie von Micron sogar noch verdoppeln.
Die Investmentbank empfiehlt die Anteilsscheine des Speicherherstellers weiterhin zum Kauf. Jetzt kommt der Knüller: Sie hob ihr Kursziel von 535 auf 1.625 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 116 Prozent entspricht.
Bei dieser Bewertung läge der Wert von Micron bei fast 1,8 Billionen US-Dollar. Damit wäre Micron ein weiterer Kandidat, um in die Magnificent Seven vorzurücken, beziehungsweise sie zu erweitern.
"Im Gegensatz zu früheren Zeiträumen, in denen Abnahmeverträge lediglich mengenbasiert waren, beinhalten diese neuen, verbesserten langfristigen Verträge nun längere Laufzeiten, feste Mengenverpflichtungen und – was am wichtigsten ist – eine teilweise fixe Preisgestaltung", erklärt Analyst Timothy Arcuri in einer Mitteilung an seine Kunden. "Der Markt wird beginnen, die Aktie mit einem normaleren Multiplikator zu bewerten, und Micron wird weiterhin höher eingestuft werden."
Arcuri wies auch darauf hin, dass der Aktienkurs durchaus stark fallen könnte, sollte die Nachfrage nach Speicherchips mit hoher Bandbreite nachlassen. In seinem pessimistischsten Szenario prognostiziert er einen Kursrückgang auf 250 US-Dollar – ein Minus von rund 66 Prozent.
Das Basisszenario von UBS deckt sich mit dem Konsens der Wall Street. Von den 46 Analysten, die Micron Technology beobachten, empfehlen 43 die Aktie zum Kauf oder sogar zum starken Kauf, wie Daten der LSEG zeigen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion