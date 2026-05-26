DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 128,4EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
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