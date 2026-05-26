DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 128,4EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,45 € , was eine Steigerung von +4,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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