"Der blinde Fleck": Chinas geheime Ölreserven halten den Weltmarkt in Schach

Seit dem Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar sind die Brent-Rohölpreise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Gleichzeitig wächst die Weltwirtschaft weiter mit beachtlichem Tempo – ein scheinbarer Widerspruch, der Marktbeobachter zunehmend beschäftigt.

Die Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise seit Wochen nach oben – doch die befürchtete globale Versorgungskrise ist bislang ausgeblieben. Ein wesentlicher Grund dafür könnte in Peking liegen: Laut Rohstoffexperte Rory Johnston spricht Vieles dafür, dass China still und leise seine strategischen Erdölreserven anzapft, um den asiatischen Markt zu stabilisieren. Das hat weitreichende Folgen für die globale Preisentwicklung.

Die Zahlen sind auffällig: Chinas Rohölimporte sind von rund 11,5 Millionen Barrel pro Tag im Februar auf unter sieben Millionen Barrel täglich im Mai eingebrochen. Das bedeutet einen Rückgang von mehr als 40 Prozent. Gleichzeitig schrumpfte die inländische Raffinerietätigkeit auf den niedrigsten Stand seit den strikten Null-Covid-Maßnahmen im Jahr 2022. Doch wer einen Nachfrageeinbruch erwartet, sucht ihn vergebens: Flugbewegungen, Lkw-Verkehr und Straßenstaus in China bewegen sich auf normalem Niveau.

Diese Diskrepanz lässt nur einen Schluss zu. "Das deutet darauf hin, dass China mit hoher Wahrscheinlichkeit statistisch unsichtbare Lagerbestände sowohl an Rohöl als auch an Raffinerieprodukten abzieht, um die Nachfrage aufrechtzuerhalten", schreibt Johnston in seinem Substack-Newsletter. Es handele sich damit nicht um einen echten Nachfragerückgang, sondern um eine vorübergehende Entlastung des Marktes. Das wäre vergleichbar mit den Reservefreigaben, die die USA und Japan in vergangenen Krisen vorgenommen hatten.

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Das eigentliche Problem liegt in der Ungewissheit darüber, wie lange diese stille Stützung anhält. Chinas Ölindustrie bleibt für externe Analysten weitgehend eine Blackbox. "Das ist heute der größte blinde Fleck im kollektiven statistischen Modell der Ölindustrie", warnt Johnston. Der Markt bleibe im Dunkeln darüber, wann Pekings Reservepuffer erschöpft sein könnte. Sobald China seine Stützungskäufe zurückfährt oder stoppt, drohe ein erneuter, möglicherweise deutlich stärkerer Preisanstieg, so der Experte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 97,23USD auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 16:55 Uhr) gehandelt.





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