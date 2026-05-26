2G Energy sichert Großauftrag im Data-Center-Bereich – Mehr Details!
Mit einem Großauftrag aus dem Data-Center-Sektor zündet 2G Energy den nächsten Wachstumsturbo und stellt die Weichen für starke Umsätze ab 2026.
Foto: adobe.stock.com
- 2G Energy AG hat einen bedeutenden Auftrag im Bereich Data-Center mit einem Volumen im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich verbucht.
- Die Auslieferung dieses Auftrags beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026 und verteilt sich über mehrere Jahre.
- Für 2026 erwartet der Vorstand Umsätze am oberen Rand der Prognose (bis zu 490 Mio. Euro), trotz erhöhter Einmalkosten und Kapazitätserweiterungen.
- Für 2027 prognostiziert die Firma ein Umsatzwachstum von rund 20% auf 570–620 Mio. Euro und eine EBIT-Marge über 11%.
- Der Auftrag im Data-Center gilt als wesentlicher Wachstumstreiber, mit weiteren Verhandlungen mit potenziellen Kunden im gleichen Bereich.
- 2G Energy ist ein international führender Hersteller von dezentralen Energieanlagen, mit über 10.000 installierten Anlagen weltweit und einem Umsatz von 375,6 Mio. Euro im Jahr 2024.
Der nächste wichtige Termin, Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 02.06.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,73 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 66,75EUR das entspricht einem Plus von +5,16 % seit der Veröffentlichung.
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