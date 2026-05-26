🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy sichert Großauftrag im Data-Center-Bereich – Mehr Details!

    Mit einem Großauftrag aus dem Data-Center-Sektor zündet 2G Energy den nächsten Wachstumsturbo und stellt die Weichen für starke Umsätze ab 2026.

    2G Energy sichert Großauftrag im Data-Center-Bereich – Mehr Details!
    Foto: adobe.stock.com
    • 2G Energy AG hat einen bedeutenden Auftrag im Bereich Data-Center mit einem Volumen im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich verbucht.
    • Die Auslieferung dieses Auftrags beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026 und verteilt sich über mehrere Jahre.
    • Für 2026 erwartet der Vorstand Umsätze am oberen Rand der Prognose (bis zu 490 Mio. Euro), trotz erhöhter Einmalkosten und Kapazitätserweiterungen.
    • Für 2027 prognostiziert die Firma ein Umsatzwachstum von rund 20% auf 570–620 Mio. Euro und eine EBIT-Marge über 11%.
    • Der Auftrag im Data-Center gilt als wesentlicher Wachstumstreiber, mit weiteren Verhandlungen mit potenziellen Kunden im gleichen Bereich.
    • 2G Energy ist ein international führender Hersteller von dezentralen Energieanlagen, mit über 10.000 installierten Anlagen weltweit und einem Umsatz von 375,6 Mio. Euro im Jahr 2024.

    Der nächste wichtige Termin, Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 02.06.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,73 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 66,75EUR das entspricht einem Plus von +5,16 % seit der Veröffentlichung.


    2G ENERGY

    +19,51 %
    +21,86 %
    +36,46 %
    +78,33 %
    +114,78 %
    +166,28 %
    +196,31 %
    +1.384,70 %
    +2.986,31 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy sichert Großauftrag im Data-Center-Bereich – Mehr Details! Mit einem Großauftrag aus dem Data-Center-Sektor zündet 2G Energy den nächsten Wachstumsturbo und stellt die Weichen für starke Umsätze ab 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     