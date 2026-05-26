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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie leidet unter Verkäufen - 26.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microsoft Aktie bisher Verluste von -1,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie leidet unter Verkäufen - 26.05.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.05.2026

    Die Microsoft Aktie ist bisher um -1,53 % auf 359,40 gefallen. Das sind -5,60  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,94 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um -0,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft -12,36 % verloren.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,29 %
    1 Monat -0,30 %
    3 Monate +6,94 %
    1 Jahr -9,07 %
    Stand: 26.05.2026, 14:58 Uhr

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Bil. € wert.

    Constructor Group wählt Singapur als Standort für ihre neue globale Zentrale für KI und Quantencomputing und schafft damit über 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Apple notiert im Minus, mit -0,11 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,28 %. IBM verliert -1,84 % Oracle notiert im Minus, mit -0,66 %.

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    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    -1,49 %
    -0,29 %
    -0,30 %
    +6,94 %
    -9,07 %
    +20,21 %
    +75,68 %
    +675,18 %
    +1.483,92 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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