Microsoft Aktie leidet unter Verkäufen - 26.05.2026

Die Microsoft Aktie ist bisher um -1,53 % auf 359,40€ gefallen. Das sind -5,60 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute bei der Microsoft Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,94 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um -0,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,30 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Microsoft -12,36 % verloren.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,29 % 1 Monat -0,30 % 3 Monate +6,94 % 1 Jahr -9,07 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 26.05.2026, 14:58 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Bil. € wert.

BREMEN, Deutschland, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ - Die Constructor Group hat beschlossen, ihren Hauptsitz von der Schweiz nach Singapur zu verlegen, einem der weltweit führenden Innovationszentren – eine Entscheidung, die rund 200 neue …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,97 %. Apple notiert im Minus, mit -0,11 %. Alphabet notiert im Minus, mit -2,28 %. IBM verliert -1,84 % Oracle notiert im Minus, mit -0,66 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.