Micron Technology - Aktie zieht deutlich an - 26.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,78 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,22 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 700,10€, mit einem Plus von +3,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Micron Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +91,79 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +180,28 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,44 % 1 Monat +63,33 % 3 Monate +91,79 % 1 Jahr +751,29 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 26.05.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 789,08 Mrd. € wert.

Nach dem langen Wochenende können die US-Aktienmärkte am Dienstag mit einem höheren Start neue Rekorde aufstellen. Sie vollziehen ein Stück weit die Hoffnung im Iran-Krieg nach, die am Vortag in Europa und Asien bereits für Kursgewinne gesorgt …

Die Aktie von Micron Technology zählt zu den spektakulärsten Gewinnern des aktuellen KI-Booms und ist ein echter Vollteffer unserer Börsenprofis. Angetrieben von der enormen Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für Rechenzentren und KI-Anwendungen hat sich die Bewertung des Konzerns in kurzer Zeit massiv ausgeweitet, während Analysten ihre Prognosen immer weiter nach oben anpassen. Euphorie rund um KI-Speicher […] The post Micron-Aktie +551% nach Kauftipp: Neues Mega-Kursziel first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Western Digital notiert im Minus, mit -0,12 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,75 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.