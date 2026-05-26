SanDisk Corporation Aktie unter Verkaufsdruck - 26.05.2026

Obwohl die SanDisk Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,40 %.

Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.319,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,80 % nachgegeben, was einem Verlust von -24,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +2,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SanDisk Corporation auf +2,40 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,40 % 1 Monat +2,40 % 3 Monate +2,40 % 1 Jahr +2,40 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 26.05.2026, 14:59 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,00 Mrd. € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-2,53 % +2,40 % -0,76 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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