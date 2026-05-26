ON Semiconductor Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 26.05.2026

Mit einer Performance von +4,82 % konnte die ON Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ON Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +1,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 105,97€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ON Semiconductor Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die ON Semiconductor Aktie damit um +13,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,13 %. Im Jahr 2026 gab es für ON Semiconductor bisher ein Plus von +133,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,28 % geändert.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,06 % 1 Monat +27,13 % 3 Monate +80,86 % 1 Jahr +196,42 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 26.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 392 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,31 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ON Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,37 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,13 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,15 %. Texas Instruments verliert -0,70 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -2,05 %.

ON Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.