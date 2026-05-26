ODYSS startet globales Co-Creator-Programm und definiert die Zukunft des KI-gestützten Ernährungsmanagements

SAN FRANCISCO, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ODYSS, ein Pionier im Bereich des KI-gesteuerten Ernährungsmanagements, gab heute bekannt, dass es sein Co-Creator-Programm für frühe Nutzerinnen und Nutzer seines Flaggschiffprodukts N1 am 25. Mai gestartet hatte. Dieser Meilenstein markiert den Übergang des weltweit ersten „AI Dietary Wearable" vom experimentellen Prototypen zum realen Einsatz und bringt müheloses, automatisiertes Ernährungsmanagement in den Alltag.

Ernährungsmanagement ging lange Zeit mit aufwändigem manuellem Protokollieren einher. Solche traditionellen Methoden erfordern Disziplin und führen zu hohen Abbrecherquoten. ODYSS beseitigt bestehende Hemmschwellen. Durch die Kombination von multimodaler Sensorik, Langzeitspeicher und personalisierter Ernährungsintelligenz versteht und analysiert das N1 kontinuierlich, was Sie essen, und setzt jede Mahlzeit nahtlos in verwertbare Erkenntnisse um – ohne die tägliche Routine zu unterbrechen.

„Wir glauben, dass Technologie dann ihre höchste Form erreicht, wenn sie auf natürliche Weise Teil des Alltags wird", sagt der ODYSS-Gründer. „Diese Idee definiert das Ernährungsmanagement als etwas Nahtloses, Intelligentes und Dauerhaftes neu."

Innovation und originelles Denken als Grundlage

Innovation und originelles Denken sind das Herzstück von ODYSS. Diese Philosophie wird durch das N1-Ökosystem zum Leben erweckt, das Hardware, KI-Intelligenz, sichere Benutzerdatenschleifen und Abonnementdienste zu einem vollständig integrierten digitalen Gesundheitserlebnis kombiniert: Echtzeit-Erfassung (Sense), personalisierte Interpretation (Understand), adaptive Anleitung (Guide) und messbare Verbesserung (Improve). Dieser Ansatz auf Systemebene stärkt das Vertrauen und zeigt, dass ODYSS kein zufälliger Innovator ist, sondern ein kreativer, langfristiger Akteur.

Co-Creator-Programm: Die Zukunft der Ernährung gestalten

Mit seinem Co-Creator-Programm lädt ODYSS frühe Nutzerinnen und Nutzer, Gesundheitsbegeisterte und Tech-Innovatoren weltweit ein, sich an der Weiterentwicklung von N1 zu beteiligen. Die Teilnehmenden sollen Feedback aus der Praxis geben und dazu beitragen, die Vision eines automatisierten, kontinuierlichen und lebenslangen Ernährungsmanagements in die tägliche Realität umzusetzen – und damit den Grundstein für das nächste Jahrzehnt der personalisierten Ernährung legen.

Informationen zu ODYSS

Als erste Marke, die KI-gesteuerte Wearables für das Ernährungsmanagement auf den Markt bringt, hat sich ODYSS verpflichtet, modernste KI einzusetzen, um gesunde Ernährung mühelos und leicht zugänglich zu machen. Durch die Umwandlung der aufwändigen Protokollierung von Mahlzeiten in leicht zugängliche, umsetzbare Erkenntnisse hilft ODYSS Menschen dabei, intelligentere Ernährungsentscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit nachhaltig positiv zu beeinflussen.

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