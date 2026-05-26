🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    ODYSS startet globales Co-Creator-Programm und definiert die Zukunft des KI-gestützten Ernährungsmanagements

    SAN FRANCISCO, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ODYSS, ein Pionier im Bereich des KI-gesteuerten Ernährungsmanagements, gab heute bekannt, dass es sein Co-Creator-Programm für frühe Nutzerinnen und Nutzer seines Flaggschiffprodukts N1 am 25. Mai gestartet hatte. Dieser Meilenstein markiert den Übergang des weltweit ersten „AI Dietary Wearable" vom experimentellen Prototypen zum realen Einsatz und bringt müheloses, automatisiertes Ernährungsmanagement in den Alltag.

    Von der manuellen Protokollierung zur mühelosen Übersicht

    Ernährungsmanagement ging lange Zeit mit aufwändigem manuellem Protokollieren einher. Solche traditionellen Methoden erfordern Disziplin und führen zu hohen Abbrecherquoten. ODYSS beseitigt bestehende Hemmschwellen. Durch die Kombination von multimodaler Sensorik, Langzeitspeicher und personalisierter Ernährungsintelligenz versteht und analysiert das N1 kontinuierlich, was Sie essen, und setzt jede Mahlzeit nahtlos in verwertbare Erkenntnisse um – ohne die tägliche Routine zu unterbrechen.

    „Wir glauben, dass Technologie dann ihre höchste Form erreicht, wenn sie auf natürliche Weise Teil des Alltags wird", sagt der ODYSS-Gründer. „Diese Idee definiert das Ernährungsmanagement als etwas Nahtloses, Intelligentes und Dauerhaftes neu."

    Innovation und originelles Denken als Grundlage

    Innovation und originelles Denken sind das Herzstück von ODYSS. Diese Philosophie wird durch das N1-Ökosystem zum Leben erweckt, das Hardware, KI-Intelligenz, sichere Benutzerdatenschleifen und Abonnementdienste zu einem vollständig integrierten digitalen Gesundheitserlebnis kombiniert: Echtzeit-Erfassung (Sense), personalisierte Interpretation (Understand), adaptive Anleitung (Guide) und messbare Verbesserung (Improve). Dieser Ansatz auf Systemebene stärkt das Vertrauen und zeigt, dass ODYSS kein zufälliger Innovator ist, sondern ein kreativer, langfristiger Akteur.

    Co-Creator-Programm: Die Zukunft der Ernährung gestalten

    Mit seinem Co-Creator-Programm lädt ODYSS frühe Nutzerinnen und Nutzer, Gesundheitsbegeisterte und Tech-Innovatoren weltweit ein, sich an der Weiterentwicklung von N1 zu beteiligen. Die Teilnehmenden sollen Feedback aus der Praxis geben und dazu beitragen, die Vision eines automatisierten, kontinuierlichen und lebenslangen Ernährungsmanagements in die tägliche Realität umzusetzen – und damit den Grundstein für das nächste Jahrzehnt der personalisierten Ernährung legen.

    Informationen zu ODYSS

    Als erste Marke, die KI-gesteuerte Wearables für das Ernährungsmanagement auf den Markt bringt, hat sich ODYSS verpflichtet, modernste KI einzusetzen, um gesunde Ernährung mühelos und leicht zugänglich zu machen. Durch die Umwandlung der aufwändigen Protokollierung von Mahlzeiten in leicht zugängliche, umsetzbare Erkenntnisse hilft ODYSS Menschen dabei, intelligentere Ernährungsentscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit nachhaltig positiv zu beeinflussen.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2977788/1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/odyss-startet-globales-co-creator-programm-und-definiert-die-zukunft-des-ki-gestutzten-ernahrungsmanagements-302781700.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    ODYSS startet globales Co-Creator-Programm und definiert die Zukunft des KI-gestützten Ernährungsmanagements SAN FRANCISCO, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ - ODYSS, ein Pionier im Bereich des KI-gesteuerten Ernährungsmanagements, gab heute bekannt, dass es sein Co-Creator-Programm für frühe Nutzerinnen und Nutzer seines Flaggschiffprodukts N1 am 25. Mai …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     