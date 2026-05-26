2G Energy sichert Großauftrag in Nordamerika – Umsatz 2026 bestätigt, 2027 +20% Wachstum
Ein neuer Großauftrag aus Nordamerika treibt das Wachstum: Der Vorstand konkretisiert Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 bis 2027 und stellt steigende Profitabilität in Aussicht.
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- Großauftrag der nordamerikanischen Tochter zur Ausstattung von Rechenzentren mit containerisierten Energieversorgungsanlagen; der Vertrag ist am 26.05.2026 wirksam geworden und sieht Lieferungen ab dem 2. Halbjahr 2026 über mehrere Jahre vor.
- Auf Basis des Auftrags erwartet der Vorstand für 2026 einen Konzernumsatz von bis zu 490 Mio. € (oberer Rand der bisherigen Prognose 440–490 Mio. €).
- Durch den höheren Anteil von Maschinenlieferungen 2026 wird die Konzern-EBIT-Marge 2026 voraussichtlich nicht zwangsläufig den oberen Prognoserand (9,5–10,5%) erreichen.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird die Konzern-EBIT-Prognose auf das untere Ende eingegrenzt (Konzern-EBIT-Marge 6,5–8,0%) — Gründe: intensive Data-Center-Aktivitäten und erhöhte Einmalkosten durch die ERP‑Einführung, die das Service-Geschäft in Deutschland stark belasteten.
- Für 2027 rechnet der Vorstand auf Basis des Großauftrags mit Konzernumsätzen von 570–620 Mio. €, was einem Umsatzwachstum von rund 20% entspricht.
- Erwartete Profitabilitätssteigerung 2027: Die Konzern-EBIT-Marge sollte sich auf über 11% verbessern.
Der nächste wichtige Termin, Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 02.06.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +14,26 % im
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