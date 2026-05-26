🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärts2G ENERGY AktievorwärtsNachrichten zu 2G ENERGY
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    2G Energy sichert Großauftrag in Nordamerika – Umsatz 2026 bestätigt, 2027 +20% Wachstum

    Ein neuer Großauftrag aus Nordamerika treibt das Wachstum: Der Vorstand konkretisiert Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 bis 2027 und stellt steigende Profitabilität in Aussicht.

    2G Energy sichert Großauftrag in Nordamerika – Umsatz 2026 bestätigt, 2027 +20% Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Großauftrag der nordamerikanischen Tochter zur Ausstattung von Rechenzentren mit containerisierten Energieversorgungsanlagen; der Vertrag ist am 26.05.2026 wirksam geworden und sieht Lieferungen ab dem 2. Halbjahr 2026 über mehrere Jahre vor.
    • Auf Basis des Auftrags erwartet der Vorstand für 2026 einen Konzernumsatz von bis zu 490 Mio. € (oberer Rand der bisherigen Prognose 440–490 Mio. €).
    • Durch den höheren Anteil von Maschinenlieferungen 2026 wird die Konzern-EBIT-Marge 2026 voraussichtlich nicht zwangsläufig den oberen Prognoserand (9,5–10,5%) erreichen.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird die Konzern-EBIT-Prognose auf das untere Ende eingegrenzt (Konzern-EBIT-Marge 6,5–8,0%) — Gründe: intensive Data-Center-Aktivitäten und erhöhte Einmalkosten durch die ERP‑Einführung, die das Service-Geschäft in Deutschland stark belasteten.
    • Für 2027 rechnet der Vorstand auf Basis des Großauftrags mit Konzernumsätzen von 570–620 Mio. €, was einem Umsatzwachstum von rund 20% entspricht.
    • Erwartete Profitabilitätssteigerung 2027: Die Konzern-EBIT-Marge sollte sich auf über 11% verbessern.

    Der nächste wichtige Termin, Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 02.06.2026.

    Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +14,26 % im Plus.


    2G ENERGY

    +16,36 %
    +19,89 %
    +34,27 %
    +75,46 %
    +111,32 %
    +161,99 %
    +191,54 %
    +1.360,79 %
    +2.904,97 %
    ISIN:DE000A0HL8N9WKN:A0HL8N
    2G ENERGY direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    2G Energy sichert Großauftrag in Nordamerika – Umsatz 2026 bestätigt, 2027 +20% Wachstum Ein neuer Großauftrag aus Nordamerika treibt das Wachstum: Der Vorstand konkretisiert Umsatz- und Ergebnisziele für 2025 bis 2027 und stellt steigende Profitabilität in Aussicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     