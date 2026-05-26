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    Vizsla Silver sichert sich für Panuco Betriebskapitalfacilität bei mexikanischem staatlichem Finanzinstitut

    Vizsla Silver sichert sich für Panuco Betriebskapitalfacilität bei mexikanischem staatlichem Finanzinstitut
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 26. Mai 2026 / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with- ... -) gibt bekannt, dass Minera Canam S.A. de C.V. („Minera Canam“), eine mexikanische Tochtergesellschaft des Unternehmens, die das Silber-Gold-Projekt Panuco („Panuco“ oder das „Projekt“) in Sinaloa, Mexiko, hält, am 26. Februar 2026 einen unbesicherten Kreditvertrag über eine Betriebsmittelfazilität in Höhe von 173 Millionen MXN (die „Fazilität“) mit Fideicomiso de Fomento Minero („FIFOMI“), einem von der mexikanischen Regierung unterstützten Finanzinstitut, das auf den Bergbausektor spezialisiert ist, abgeschlossen hat, wobei die Fazilität am 4. Mai 2026 vom internen Kreditausschuss von FIFOMI genehmigt wurde.

     

    „Diese Vereinbarung mit FIFOMI stellt einen weiteren wichtigen Schritt bei der fortgesetzten Unterstützung und Bestätigung des Panuco-Projekts als wirtschaftlich bedeutendes Entwicklungsprojekt sowohl für Sinaloa als auch für Mexiko dar“, kommentierte Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla Silver. „Wir freuen uns über den Aufbau einer Beziehung zu einer angesehenen, von der mexikanischen Regierung unterstützten Bergbaufinanzierungsinstitution, deren Auftrag darin besteht, das verantwortungsvolle Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des mexikanischen Bergbausektors zu fördern. Wir sehen es als ermutigend an, dass diese Fazilität eine starke Übereinstimmung zwischen Vizsla und der mexikanischen Regierung bei der Weiterentwicklung des Panuco-Projekts widerspiegelt. Die Hinzufügung dieser Fazilität wird dazu dienen, die Bergbaugemeinde von Concordia zu stärken und lokale Lieferanten, Auftragnehmer sowie Investitionen im Bundesstaat Sinaloa zu unterstützen.“

     

    Wesentliche Bedingungen der Fazilität

     

    • Betriebsmittelfazilität in Höhe von 173 Millionen MXN (ca. 10 Millionen US-Dollar)
    • Unbesichert, mit einer Laufzeit von fünf Jahren
    • Zinssatz basierend auf dem TIIE-Finanzierungssatz zuzüglich einer Marge von 4,6681 %
    • Vierteljährliche Zins- und Tilgungszahlungen, mit einer zweijährigen tilgungsfreien Zeit
    • Einmalige Provision in Höhe von 1,0 % des Gesamtkreditvolumens
    • Erlöse zur Finanzierung von Betriebs- und Betriebskapitalausgaben im Zusammenhang mit dem Panuco-Projekt

     

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