Gold ab der Oberfläche und PEA-Start auf San Antonio!

Nur kurze Zeit nach der Übernahme des San-Antonio-Projekts in Mexiko (Sonora) legt Axo Metals (TSXV: AXO / WKN A416BY) ein hohes Entwicklungstempo vor. Das Unternehmen meldet nicht nur erste überzeugende Bohrergebnisse, sondern treibt auch die wirtschaftliche Bewertung (PEA) voran. Im Fokus steht dabei zunächst die Sapuchi-Lagerstätte, die aufgrund ihrer oberflächennahen Oxidressourcen und günstigen Topografie als ideale "Starter-Pit" gilt.

Sapuchi: Hochgradiges Gold ab Oberfläche und "Abraum" wird zu Erz

Die ersten 21 Bohrlöcher (ca. 3.000 Meter) eines groß angelegten 25.000-Meter-Programms zielen darauf ab, Lücken im Blockmodell zu schließen und dessen Randbereiche zu testen. Die Resultate liefern gleich zwei entscheidende Erkenntnisse für Investoren:

Starke Treffer ab Oberfläche: Bohrloch SOSAP-26-020 durchteufte direkt ab der Oberfläche 23,6 Meter mit 2,13 g/t Gold in Oxidmaterial. Weitere Abschnitte wie 27,1 Meter mit 1,31 g/t (ab 29 m) und 26,8 Meter mit 1,33 g/t Gold (ab 82 m) untermauern die Qualität der Lagerstätte.

Modell-Upgrade innerhalb der Grube: Axo testet gezielt In-Pit-Bereiche, die im alten Modell von 2021 noch als taubes Gestein (Abraum) eingestuft wurden. Treffer wie 27,9 Meter mit 0,43 g/t Gold (oberhalb des Cut-off-Gehalts) belegen, dass die bestehende Projekt-Ressource von über 1,1 Millionen Unzen Gold (Indicated & Inferred) strukturell noch deutliches Optimierungspotenzial bietet.

El Tigre: Das nächste Bohrziel steht bereit

Parallel zu Sapuchi bereitet Axo Metals das 1.500 mal 500 Meter große Ziel El Tigre für Bohrungen vor. Historische Daten und aktuelle, im Vor-Ort-Labor analysierte Schlitzproben (Channel Samples) belegen das Potenzial. Die Proben lieferten durchgehende Abschnitte von 68,6 Metern mit 1,11 g/t Gold, 46,8 Metern mit 0,82 g/t Gold sowie 5,4 Metern mit 6,24 g/t Gold. Ein erstes Explorationsprogramm über 5.000 Meter soll hier unmittelbar starten.

PEA und neues Ressourcen-Update für 2026

Um den fundamentalen Wert des Projekts zeitnah aufzuzeigen, wurde P&E Mining Consultants mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) beauftragt, die bis Ende des dritten Quartals 2026 vorliegen soll. Ein wesentlicher Werttreiber für die Investoren: Die Studie wird ein Ressourcen-Update beinhalten, das den historisch angesetzten Goldpreis von 1.750 USD je Unze aus dem Jahr 2021 an das deutlich höhere, aktuelle Marktumfeld anpasst.

Fazit: Während das hauseigene La-Huerta-Projekt weiteres Kupfer-Potenzial in der Hinterhand hält, liegt der volle Fokus von Axo Metals aktuell auf der raschen systematischen und wirtschaftlichen Erschließung von San Antonio.







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