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    Kanada erlebt Wohn-Wende

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    Hauspreise fallen, Löhne steigen: Kanadas Immobilienmarkt dreht

    Kanadas Wohnmarkt entspannt sich so lange wie nie: Hauspreise fallen, Einkommen steigen – doch Käufer bleiben unter Druck.

    Kanada erlebt Wohn-Wende - Hauspreise fallen, Löhne steigen: Kanadas Immobilienmarkt dreht
    Foto: OpenAI

    Die Erschwinglichkeit von Wohnraum in Kanada hat sich im ersten Quartal erneut verbessert. Dies ist der neunte Quartalszuwachs in Folge und die längste Serie, die jemals verzeichnet wurde, teilte die National Bank of Canada mit. Die monatliche Hypothekenrate im Verhältnis zum Einkommen sank auf 52,3 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit vier Jahren, wie die Bank mitteilte.

    Trotz dieser Verbesserung bleibt die finanzielle Belastung hoch, da der Indikator der National Bank deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 40,6 Prozent seit dem Jahr 2000 liegt. Die jüngste Verbesserung wurde durch einen leichten Rückgang der nationalen Hauspreise begünstigt, den dritten Rückgang innerhalb von vier Quartalen. Regionale Trends unterschieden sich erneut deutlich.

    Die Zinssätze seien seit dem vierten Quartal 2023 ein Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Erschwinglichkeit gewesen und siebenmal im Quartalsvergleich gesunken, betonte die Bank. Dies spielte im letzten Quartal jedoch keine Rolle, da die Zinssätze im Wesentlichen unverändert blieben. Die Situation könnte sich im zweiten Quartal sogar umkehren, da die Hypothekenzinsen infolge des Iran-Krieges und der Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik wieder ansteigen, wie die Nationalbank betonte.

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    Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich die Bezahlbarkeit im zweiten Quartal verschlechtern wird, da die Hauspreise im April landesweit aufgrund von Rückgängen in sechs von elf Städten, darunter den drei größten Städten des Landes, gesunken sind. Es besteht kein Zweifel, dass der Bevölkerungsrückgang in den drei größten Ballungszentren eine Belastung für die Wirtschaftstätigkeit und die Immobilienbewertungen im Jahr 2026 darstellt, hieß es weiter.

    Unterdessen wuchsen die Einkommen im ersten Quartal weiterhin auf einem soliden Niveau und trugen maßgeblich zur Verbesserung der Wohnkosten in diesem Quartal bei. Im Vergleich zum Vorquartal übertraf das Lohnwachstum das Wachstum der Immobilienpreise.

    Infolgedessen befindet sich das Verhältnis von Hauspreisen zu Einkommen auf dem niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2021. Die National Bank geht davon aus, dass sich diese Kennzahl im Jahr 2026 weiter verbessern wird.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,163USD auf Forex (26. Mai 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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