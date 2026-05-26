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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 26.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • BP setzt Manifold als VR-Chef ab Kurs stürzt
    • Lilly kauft drei Impfstofffirmen für bis zu 3,8 Mrd
    • Airbus A350F erhält zahlreiche Festbestellungen
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 26.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Schwerwiegende Bedenken: BP trennt sich von Verwaltungsratschef - Kursrutsch

    LONDON - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.

    Gewichtssenker-Hersteller Lilly übernimmt drei Impfstoffentwickler

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    INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Lilly steigt mit der Übernahme von gleich drei Unternehmen wieder tiefer in das Geschäft mit Infektionskrankheiten ein. Der Hersteller kündigte am Dienstag den Kauf der Impfstoffentwickler Curevo, Limmatech Biologics und Vaccine Company an. Mit allen drei Unternehmen seien entsprechende Übernahmevereinbarungen geschlossen worden, teilte der Konzern in Indianapolis mit. Zusammengenommen könnte der Schritt Lilly bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar (rund 3,3 Mrd Euro) kosten. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" darüber berichtet.

    EU: Bund darf bei Stromnetzbetreiber Tennet einsteigen

    BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat den Einstieg des Bundes beim Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland genehmigt. Das angemeldete Vorhaben gebe keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die auf EU-Ebene für Wettbewerb zuständige Behörde mit.

    Airbus punktet mit A350-Frachter weiter in Boeings Stammgeschäft

    TOULOUSE/PEKING - Der europäische Flugzeugbauer Airbus drängt mit seinem neuen Frachtjet A350F weiter in die Domäne seines kriselnden US-Rivalen Boeing . Bis Ende April hatten 14 Käufer insgesamt 101 Maschinen des neuen Typs fest bestellt. Und am Dienstag stockte die Frachtfluggesellschaft Air China Cargo ihre Bestellung vom November von sechs auf zehn Flugzeuge auf - noch bevor Airbus überhaupt einen Jet des Typs ausgeliefert hat.

    FMC beschließt erneut Aktienrückkaufprogramm von rund eine Milliarde Euro

    BAD HOMBURG - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf. Binnen zwölf Monaten will der Dax-Konzern demnach eigene Papiere im Volumen von rund einer Milliarde Euro in mehreren Tranchen erwerben, wie er am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Mit dem Rückkauf solle bereits kurzfristig begonnen werden. Dabei sollen die Papiere vornehmlich eingezogen werden und könnten in erheblich geringerem Umfang auch für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie drehte auf die Nachrichten ins Plus und notierte zuletzt rund 0,6 Prozent höher.

    Nordex errichtet weitere Turbinen in Windpark in der Türkei

    HAMBURG - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen weiteren Auftrag aus der Türkei an Land gezogen. Die Hanseaten sollen 16 ihrer Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt liefern und in einem Windpark in der türkischen Provinz Balkesir errichten. Auftraggeber sei der langjährige Kunde Eksim Enerji, teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. Über die Lieferung und Errichtung der Turbinen hinaus haben beide Partner einen zehnjährigen Service-Vertrag abgeschlossen, womit Nordex unter anderem die Überwachung, Wartung und etwaige Reparatur der Anlagen übernimmt.

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    Weitere Meldungen

    -BP verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht -Gericht: Banken müssen bei unbefugten Abhebungen zahlen -Verdi weitet Warnstreiks bei Postbank aus
    -Nahezu jeder zweite Flug geht auf die Kurzstrecke
    -WWF: Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem
    -Tourismus-Koordinator: Krisen als Chance für heimische Reiseziele°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 189,9 auf Tradegate (26. Mai 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 93,46 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -1,62 %/+10.557,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Iran-Konflikts und einer möglichen Sperrung der Straße von Hormus auf Ölpreis und BP-Kurs. Diskutiert werden US-Exportstatus vs. Rohölbedarf, erwartetes EPS (~€0,91) und Entschuldung (~€5 Mrd), Dividenden- und Kursrisiken bei ~€6–6,5 sowie Chancen auf Anstieg über €8 durch anhaltend hohe Ölpreise und BPs integrierte Öl-/Gas-Position.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

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