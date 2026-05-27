Geht das SpaceX IPO für Tesla nach hinten los? – Fusion einzige Möglichkeit?

Schadet der SpaceX-Börsengang Tesla?

Für Tesla ist genau der Börsengang Nummer 2 aus dem Musk-Imperium brisant. Denn über Jahre war der kalifornische E-Autobauer für viele Privatanleger und institutionelle Investoren die wichtigste liquide Möglichkeit, direkt auf Elon Musk zu setzen. Wer Musks Visionen kaufen wollte, kaufte Tesla. SpaceX war dagegen nur schwer zugänglich, vor allem über private Sekundärmärkte. Dieser Sonderstatus endet nun.

Tesla verliert sein Musk-Monopol

Der eigentliche Druck auf Tesla entsteht nicht dadurch, dass SpaceX Autos baut. Das Problem ist die Kapitalmarktlogik. Wenn Anleger künftig direkt SpaceX kaufen können, müssen sie Tesla nicht mehr als Stellvertreterwette auf Musks Innovationskraft nutzen. Genau hier liegt das Risiko für die Tesla-Aktie.

An der Wall Street wächst deshalb die Sorge, dass sich ein Teil der bisherigen Tesla-Anlegerbasis aufspaltet. BNP-Paribas-Exane-Analyst James Picariello warnte vor Tagen, der SpaceX-Börsengang könne die stark pro-Musk geprägte Retail-Aktionärsbasis von Tesla fragmentieren. Auch andere Marktstimmen sehen das Risiko, dass Kapital rund um den SpaceX-Börsengang aus Tesla abgezogen und in den neuen Börsenstar umgeschichtet wird.

Das kann Tesla gerade gar nicht gebrauchen

Für Tesla kommt diese mögliche Kapitalrotation zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der E-Auto-Pionier steht operativ bereits unter Druck: chinesische Wettbewerber greifen aggressiv an, klassische Autobauer kämpfen weiter um Marktanteile, und der Absatz entwickelt sich nicht mehr so dynamisch wie in früheren Wachstumsphasen. Gleichzeitig lebt die Tesla-Bewertung noch immer stark von Zukunftsfantasien rund um autonomes Fahren, Robotaxis, KI und humanoide Roboter.

Genau diese Fantasie könnte durch SpaceX Konkurrenz im eigenen Haus bekommen. Wenn Anleger zwischen zwei Musk-Aktien wählen können, könnte SpaceX als frisch gelistete Raumfahrt- und KI-Infrastrukturstory kurzfristig die spektakulärere Erzählung bieten, da ein Investment mehr Fantasie für die Zukunft bietet.

Wird SpaceX zur Gefahr für die Tesla-Bewertung?

Kurzfristig könnte der SpaceX-Börsengang vor allem die Volatilität bei Tesla erhöhen. Anleger, die Musks Visionen bisher über Tesla gespielt haben, könnten Positionen reduzieren, um Kapital für SpaceX freizumachen. Das wäre kein fundamentaler Beweis gegen Tesla, aber ein psychologisch gefährlicher Mechanismus: Wenn ein Bewertungsaufschlag auf Personenkult, Vision und Exklusivität beruht, kann ein neues Vehikel diesen Aufschlag verwässern.

Hinzu kommt: SpaceX tritt mit einer beinahe mythischen Marktstellung an. Starlink, wiederverwendbare Raketen, Regierungsaufträge, Raumfahrtlogistik und KI-Infrastruktur ergeben eine Story, die am Kapitalmarkt enormes Interesse auslösen dürfte. Nach Medienberichten erzielte SpaceX 2025 zwar hohe Umsätze, schrieb aber zugleich Milliardenverluste. Genau das macht die Bewertung anspruchsvoll: Der Börsengang ist eine Wette auf Dominanz, nicht auf kurzfristig starke Gewinnqualität.

Tesla-Anleger müssen sich deshalb auf eine neue Vergleichsfrage einstellen: Ist Tesla noch die beste Musk-Aktie oder wird SpaceX zur neuen Leitwette auf Elon Musk?

Ist eine Fusion die einzige echte Lösung?

Die Frage könnte jedoch hinfällig werden, wenn SpaceX und Tesla fusionieren. Wenn zwei börsennotierte Unternehmen denselben zentralen Kapitalmarkt-Magneten haben – Elon Musk –, entsteht ein strukturelles Spannungsfeld. Tesla steht für Fahrzeuge, Energie, Robotik und Autonomie. SpaceX steht für Raumfahrt, Starlink, Satellitenkommunikation, KI-Infrastruktur und xAI. Getrennt betrachtet sind das zwei Megastorys. Zusammen sind sie vertikal integriertes Technologieimperium das fast alle Zukunftsthemen auf sich vereinigt.

Wedbush-Analyst Dan Ives hält eine Fusion von Tesla und SpaceX nach dem IPO für möglich und erwartet sogar eine Verschmelzung schon im Jahr 2027: "Wir gehen weiterhin davon aus, dass SpaceX und Tesla im Jahr 2027 zu einem Unternehmen fusionieren werden." Die Grundlagen dafür, dass beide Unternehmen zu einer Organisation verschmelzen, sei bereits geschaffen, teilte der Experte in einer Mitteilung an die Kunden mit.

Der Gedanke dahinter ist klar: Musk könnte versuchen, die Zersplitterung seiner Kapitalmarktstory wieder einzufangen. Wenn SpaceX Tesla schadet, weil Investoren ihre Musk-Wette aufteilen, wäre eine Fusion der radikalste Weg, beide Erzählungen wieder zu bündeln.

Ein solcher Zusammenschluss wäre allerdings alles andere als einfach. Bewertung, Governance, Minderheitsaktionäre, Indexgewichtung, regulatorische Fragen und die enorme Komplexität der Geschäftsmodelle würden eine Fusion zu einem der anspruchsvollsten Deals der Börsengeschichte machen. Doch im Musk-Universum wäre ein solcher Schritt nicht völlig überraschend. Schon die Integration von SolarCity in Tesla zeigte, dass Musk bereit ist, Unternehmensgrenzen zu verschieben, wenn es strategisch opportun erscheint.

Was Anleger jetzt beachten müssen

Für Tesla-Aktionäre wird der SpaceX-Börsengang zu einem Test. Entscheidend ist nicht nur, wie stark SpaceX beim Debüt gefragt ist, sondern ob danach dauerhaft Kapital aus Tesla abfließt. Besonders wichtig werden die Wochen rund um das Listing, mögliche Lock-up-Fristen, Indexfantasie, Analystenkommentare und die ersten Kursreaktionen sein.

Tesla muss gleichzeitig beweisen, dass die eigene Bewertung nicht nur vom Namen Musk lebt. Fortschritte bei Robotaxis, autonomem Fahren, Optimus und KI-Produktion werden wichtiger denn je. Wenn Tesla hier liefert, kann die Aktie den SpaceX-Hype überstehen. Wenn nicht, droht die neue Musk-Aktie den alten Bewertungsaufschlag auszuhöhlen.

SpaceX wiederum dürfte mit einer extrem hohen Erwartungshaltung starten. Wer dort investiert, kauft nicht nur Raumfahrt, sondern eine der aggressivsten Zukunftswetten der Börse. Das kann faszinierend sein – aber auch gefährlich, wenn die Bewertung bereits sehr viel Zukunft vorwegnimmt.

Mein Tipp: Ausgang offen

Ob der SpaceX-Börsengang Tesla wirklich schadet, lässt sich heute noch nicht abschließend beantworten. Klar ist aber: Das IPO beendet Teslas Sonderrolle als wichtigste liquide Musk-Wette am Aktienmarkt. Damit steigt das Risiko, dass Kapital, Aufmerksamkeit und Fantasie teilweise von Tesla zu SpaceX wandern.

Sollte dieser Effekt tatsächlich spürbar werden, dürfte Elon Musk kaum tatenlos zusehen. Eine Fusion von Tesla und SpaceX wäre dann nicht nur eine kühne Vision, sondern womöglich die logischste Antwort auf ein selbst geschaffenes Problem: zwei börsennotierte Musk-Giganten, die um die Anlegerfantasie konkurrieren.

Die zugespitzte Börsenfrage lautet deshalb nicht nur: Schadet SpaceX Tesla? Sondern: Wie lange lässt Musk zwei getrennte Imperien nebeneinander existieren, wenn der Markt nur eines wirklich perfekt bepreisen kann?

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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