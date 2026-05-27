Muss SpaceX Tesla übernehmen
Geht das SpaceX IPO für Tesla nach hinten los? – Fusion einzige Möglichkeit?
Der geplante Börsengang von SpaceX könnte das Machtgefüge im Musk-Imperium verschieben. Jahrelang war Tesla für viele Anleger die einzige Wette auf Elon Musks Zukunftsvisionen. Ändert SpaceX alles zum Nachteil von Tesla?
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Der bevorstehende Börsengang von SpaceX hat das Potenzial, einer der größten Kapitalmarktmomente der Tech-Geschichte zu werden. Nach Reuters-Informationen peilt das Unternehmen eine Notierung an der Nasdaq bereits zum 12. Juni 2026 an. Im Raum steht eine Kapitalaufnahme von rund 75 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar. Damit könnte SpaceX zur größten Neuemission aller Zeiten werden. Goldman Sachs und Morgan Stanley sollen dabei eine führende Rolle im Bankenkonsortium übernehmen.
Für SpaceX ist der Börsengang mehr als nur ein klassisches IPO. Das Unternehmen öffnet damit erstmals den breiten Kapitalmarkt für ein Geschäftsmodell, das Raketenstarts, Starlink, Satelliteninternet, Verteidigung, KI-Infrastruktur und langfristig sogar Weltraumproduktion miteinander verbindet. Zugleich bleibt die Macht klar verteilt: Laut IPO-Unterlagen soll Elon Musk auch nach dem Börsengang rund 85,1 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Öffentliche Aktionäre bekämen also Zugang zur Aktie, aber kaum Einfluss auf die strategische Richtung.