Iran-Krieg treibt Lebensmittelpreise nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Energie und Kraftstoffe sind infolge des Iran-Kriegs für Verbraucher in Deutschland teurer geworden, bei Lebensmitteln bleiben Preissteigerungen laut einer Analyse des Marktforschungsunternehmens NIQ bislang aus. Bei Produkten des täglichen Bedarfs (FMCG) wie Lebensmitteln sowie Körperpflege- und Kosmetikprodukten gebe es demnach noch keine signifikanten Ausschläge. Der durchschnittliche Preis pro Packung bewege sich seit Beginn des Kriegs Ende Februar 2026 weitgehend stabil zwischen 2,01 und 2,08 Euro.

"Bislang bleibt der FMCG-Markt deutlich stabiler als beispielsweise zu Beginn des Ukraine-Kriegs", sagte NIQ-Markenexperte David Georgi. Diesmal sei die deutsche Wirtschaft weniger direkt von den betroffenen Energie- und Rohstoffströmen abhängig. Dadurch wirkten mögliche Belastungen derzeit eher indirekt und verzögert. Auswirkungen auf die Preise im Lebensmitteleinzelhandel und in Drogeriemärkten hielten sich noch in Grenzen, so Georgi.