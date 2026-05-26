AKTIE IM FOKUS
BP mit Kursrutsch - Abrupte Trennung vom Verwaltungsratschef
- Aufsichtsratschef Manifold abrupt von BP getrennt
- BP nennt schwerwiegende Bedenken zu Governance
- Aktienrückgang bis zu neun Prozent und Unsicherheit
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von BP leiden am Dienstagnachmittag unter der abrupten Trennung vom Verwaltungsratschef. Als Grund nannte das Unternehmen "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber Albert Manifold in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Der BP-Kurs verlor nach dieser Nachricht bis zu 9 Prozent an Wert. Zuletzt war das Minus dann noch 5,8 Prozent groß.
Was die Trennung von Manifold betrifft, sprach der RBC-Experte Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Viele Investoren hätten in dem Manager einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar.
Vor der Nachricht war der BP-Kurs nur leicht gesunken, nachdem der Londoner Handel am Vortag feiertagsbedingt pausiert hatte. Am Montag hatte die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise stark unter Druck gesetzt. Dies hatte die Branche belastet. Inzwischen kam es aber erneut zu Kampfhandlungen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 6,117 auf Tradegate (26. Mai 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,20 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -1,59 %/+10.560,98 % bedeutet.
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Und wenn du glaubst es geht nicht schlimmer, dann setzt BP immer noch einen drauf. Feuert endlich dieses inkompetente Management und ersetzt es durch Personen die vom Fach sind. Kleiner Tipp, "Gelbe Seiten" , da wird ihnen geholfen. So langsam habe ich die Schnauze gestrichen voll von dieser Komikertruppe.
Schwerwiegende Bedenken
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.
"Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc laut Mitteilung. Die vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Er erachte sie als inakzeptabel./stw/jha/
Ich lese hier immer nur "mimimi"....🙄
Tja, angeblich schauen die Aktienmärkte schon weit hinter den Irankrieg wo der megaastronomische Aufschwung mit unbegrenztem Wachstum wartet, ohne jemals die Folgen und anderen Parameter (Inflationsanstieg, langfristig gestörte Lieferketten, Zinsanstieg etc.) eingepreist zu haben. Bei BP wird hingegen der kommende Gewinnanstieg gar nicht erst eingepreist, weil die Gewinne ja irgendwann mal wieder fallen werden.