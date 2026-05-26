BP mit Kursrutsch - Abrupte Trennung vom Verwaltungsratschef

Und wenn du glaubst es geht nicht schlimmer, dann setzt BP immer noch einen drauf. Feuert endlich dieses inkompetente Management und ersetzt es durch Personen die vom Fach sind. Kleiner Tipp, "Gelbe Seiten" , da wird ihnen geholfen. So langsam habe ich die Schnauze gestrichen voll von dieser Komikertruppe.

Fast alle Indices stehen an Alltimehighs und die schaffen es in kontinuierlicher Regelmäßigkeit den Aktienkurs zu schrotten. Grade nochmal 6 Euronen.

Aktienkurs zu hoch, frag das Management. Für diese Fehlleistung werden dann auch noch horrende Summen als Vergütung bezahlt. Leider habe ich bei der Berufswahl nicht aufgepasst....









Schwerwiegende Bedenken

BP trennt sich von Verwaltungsratschef - Kursrutsch





LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.

"Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc laut Mitteilung. Die vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Er erachte sie als inakzeptabel./stw/jha/



