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    ORBIS: Wachstumstreiber Digitalisierung

    ORBIS: Wachstumstreiber Digitalisierung
    Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) eine ergebnisbelastende, außerplanmäßige Abschreibung verbucht, insgesamt trotz eines schwierigen Marktumfelds aber solide abgeschlossen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
    Nach Analystenaussage werde die Digitalisierung auch in den kommenden Jahren ein Wachstumstreiber bei ORBIS bleiben. Hier habe sich das Unternehmen bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Angesichts wirtschaftlicher Probleme könne es vorübergehend zu kundenseitigen Projektverschiebungen kommen. Auf mittlere und lange Sicht müsse die Kundschaft jedoch die erforderlichen Investitionen tätigen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Auch der Bereich KI eröffne ORBIS in Zukunft Wachstumsmöglichkeiten. Infolge der hervorragenden finanziellen Ausstattung sehe der Analyst hier zusätzliches Wachstumspotenzial durch etwaige Übernahmen. Das Unternehmen verfüge zum Jahresende über eine Netto-Cash-Position sowie eigene Anteilsscheine der ORBIS SE, was zusammen derzeit einem Wert von 1,81 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie entspreche. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 12,60 Euro (zuvor: 9,10 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2026, 15:25 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 26.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102683
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Orbis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 4,80EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Thorsten Renner
    Kursziel: 12,60 EUR



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