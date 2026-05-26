Workday (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,81 % - 26.05.2026

Die Workday (A) Aktie notiert aktuell bei 107,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,45 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,59 %, geht es heute bei der Workday (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Workday (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um -0,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Workday (A) um -39,68 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,41 % 1 Monat +7,97 % 3 Monate -0,38 % 1 Jahr -47,55 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 26.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,83 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Workday (A)

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,86 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,86 %. SAP notiert im Minus, mit -2,14 %. ServiceNow verliert -2,53 %

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.