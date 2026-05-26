Börsenstart USA - 26.05. - Dow Jones schwach -0,88 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:27) bei 50.642,91 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,88 %, Sherwin-Williams +1,34 %, Honeywell International +0,87 %, 3M +0,38 %, Caterpillar +0,18 %

Flop-Werte: IBM -3,65 %, Cisco Systems -3,09 %, Unitedhealth Group -2,58 %, Nike (B) -2,43 %, NVIDIA -1,99 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.914,23 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Micron Technology +9,56 %, AppLovin Registered (A) +7,60 %, Baker Hughes Company Registered (A) +6,15 %, Western Digital +5,34 %, Analog Devices +4,20 %

Flop-Werte: Workday (A) -4,81 %, O'Reilly Automotive -4,69 %, Palo Alto Networks -4,22 %, Automatic Data Processing -4,07 %, Arm Holdings -3,84 %

Der S&P 500 steht bei 7.524,60 PKT und verliert bisher -0,32 %.

Top-Werte: Micron Technology +9,56 %, AppLovin Registered (A) +7,60 %, ON Semiconductor +7,24 %, APA Corporation +6,96 %, Baker Hughes Company Registered (A) +6,15 %

Flop-Werte: Autozone -9,23 %, EchoStar Registered (A) -8,31 %, Lumentum Holdings -8,19 %, Fiserv -5,54 %, Workday (A) -4,81 %