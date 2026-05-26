ROUNDUP
BP wirft Verwaltungsratschef wegen Vorwürfen raus - Aktie rutscht ab
- BP setzt Verwaltungsratschef Albert Manifold ab
- Vorwürfe zu Führungsversagen und Fehlverhalten
- Ian Tyler wurde vorübergehend als Nachfolger ernannt
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Führungsstandards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Als vorübergehender Nachfolger wurde Ian Tyler ernannt. Damit setzen sich die Turbulenzen an der Spitze des BP-Konzerns fort. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.
Die BP-Aktie verlor zeitweise mehr als neun Prozent auf 500 britische Pence. Am Nachmittag lag sie noch mit 4,6 Prozent im Minus, gehörte damit aber weiter zu den größten Verlierern im britischen Leitindex FTSE 100 .
Mit Manifolds plötzlichem und unerwartetem Abgang setzt sich die Reihe von Wechseln in der Führungsetage des Konzerns fort. Der Manager hatte seinen Posten erst im vergangenen Jahr übernommen. Er spielte eine wichtige Rolle dabei, den früheren Unternehmenschef Murray Auchincloss loszuwerden und die Managerin Meg O'Neill zur neuen Chefin zu machen.
Die Managerin kam von dem australischen Konzern Woodside Energy. Es war das erste Mal, dass BP die Konzernspitze mit jemandem von außerhalb besetzte. Zugleich ist sie bei BP die erste Frau in dieser Position.
Verwaltungsrat Manifold kam aus der Baustoffbranche. Nach seinem Antritt bei BP half er dabei, das Vertrauen der Anleger am Kapitalmarkt zurückzugewinnen. Er trieb die Beschäftigten dazu, fehlgeschlagene Investitionen in grüne Energien schneller abzuwickeln und verstärkte im Gegenzug Investitionen in fossile Brennstoffe. Er leitete eine gründliche Überprüfung des Konzerns ein, um unrentable Vermögenswerte auszusortieren.
Jetzt beschloss der Verwaltungsrat der Mitteilung zufolge einstimmig, Manifold mit sofortiger Wirkung von seinen Funktionen in dem Gremium zu entbinden. "Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc. Die ihm vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Das Gremium erachte sie als inakzeptabel./stw/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 6,096 auf Tradegate (26. Mai 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -8,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,47 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 94,20 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3750GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -1,57 %/+10.562,73 % bedeutet.
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Und wenn du glaubst es geht nicht schlimmer, dann setzt BP immer noch einen drauf. Feuert endlich dieses inkompetente Management und ersetzt es durch Personen die vom Fach sind. Kleiner Tipp, "Gelbe Seiten" , da wird ihnen geholfen. So langsam habe ich die Schnauze gestrichen voll von dieser Komikertruppe.
Schwerwiegende Bedenken
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP setzt seinen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen Vorwürfen vor die Tür. Als Grund nannte das Unternehmen am Dienstag "schwerwiegende Bedenken", die gegenüber dem Verwaltungsrat in Bezug auf wichtige Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten geäußert worden seien. Das Gremium habe einstimmig entschieden, dass Manifold mit sofortiger Wirkung nicht mehr Vorsitzender und Direktor des Verwaltungsrats sein solle. Die BP-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag zeitweise mehr als 9 Prozent an Wert.
"Albert hat dazu beigetragen, der Transformation von BP die nötige Aufmerksamkeit und Dynamik zu verleihen", sagte das unabhängige Verwaltungsratsmitglied Amanda Blanc laut Mitteilung. Die vorgeworfenen Versäumnisse bei der Unternehmensführung und Verhaltensprobleme hätten den Verwaltungsrat jedoch "überrascht und enttäuscht". Er erachte sie als inakzeptabel./stw/jha/
Ich lese hier immer nur "mimimi"....🙄
Tja, angeblich schauen die Aktienmärkte schon weit hinter den Irankrieg wo der megaastronomische Aufschwung mit unbegrenztem Wachstum wartet, ohne jemals die Folgen und anderen Parameter (Inflationsanstieg, langfristig gestörte Lieferketten, Zinsanstieg etc.) eingepreist zu haben. Bei BP wird hingegen der kommende Gewinnanstieg gar nicht erst eingepreist, weil die Gewinne ja irgendwann mal wieder fallen werden.