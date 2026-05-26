RBC stuft BP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Zuletzt hätten sich einige Investoren kritisch wegen der Abläufe auf der Hauptversammlung geäußert, merkte er an. Viele Investoren hätten in dem Verwaltungsratschef einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 6,096EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,00 £ , was eine Steigerung von +33,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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