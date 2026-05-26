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    Aktien New York

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    Kursgewinne nach langem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 und Nasdaq 100 stellen Rekorde auf
    • Nasdaq 100 steigt kräftig durch KI Fantasie
    • Dow bleibt knapp unter Hoch wegen Kampfhandlungen
    Aktien New York - Kursgewinne nach langem Wochenende
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes neue Rekordhöhen erreicht. Während der Dow Jones Industrial am Dienstag noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Sie vollzogen damit die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte.

    Der S&P 500 zog nach etwa einer halben Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 7.525 Punkte an, während der Nasdaq 100 mit Rückenwind der anhaltenden KI-Fantasie um 1,5 Prozent auf 29.924 Punkte stieg.

    Der Dow Jones Industrial jedoch kam nur auf ein Plus von 0,1 Prozent auf 50.647 Punkte. Für eine Bestmarke hätte er über die am Freitag erreichten 50.830 Punkte steigen müssen. Seine Kursgewinne fielen weniger deutlich aus als zeitweise angenommen, weil es im Iran-Krieg zu neuen Kampfhandlungen kam. Ein Marktbeobachter sieht die USA und den Iran aber "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt"./tih/jha/





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