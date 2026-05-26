CEO-Wechsel bei Dropbox: Kommt jetzt die große KI-Wende?

Der baldige neue CEO Alkarmi sagte: "KI verändert die Möglichkeiten, und unsere Kunden werden ein ganz anderes Dropbox erleben – schneller, intelligenter und auf ihre tatsächliche Arbeitsweise zugeschnitten." Alkarmi übernimmt diese Rolle, nachdem er zuvor als General Manager für die Kernprodukte des Unternehmens verantwortlich war, darunter Dateiaustausch, das E-Signatur-Tool Sign und die Dokumentenplattform DocSend.

Dropbox gab am Dienstag bekannt, dass CEO und Mitgründer Andrew Houston nach einer Übergangszeit zurücktreten und den internen Mitarbeiter Ashraf Alkarmi zum Co-CEO befördern wird, bevor dieser die Nachfolge als alleiniger CEO antritt. Houston wird nach Informationen von Reuters die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen,

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor seinem Eintritt bei Dropbox im Jahr 2024 bekleidete Alkarmi leitende Produktpositionen bei Vimeo, Amazon und Meta Platforms. m März 2025 berichtete das Wall Street Journal, dass der aktivistische Investor Half Moon Capital Druck auf Dropbox ausübte, seine Dual-Class-Aktienstruktur abzuschaffen, die Houston zusätzliche Stimmrechte einräumt.

Außerdem hat Dropbox Michael Torres mit Wirkung zum 7. Juli zum Chief Product Officer ernannt. Torres ist derzeit Vizepräsident für den Chrome-Browser bei Googles Mutterkonzern Alphabet; zuvor leitete er die Produktentwicklung für Amazons Kindle. Anfang des Monats meldete Dropbox einen Umsatz von 629,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 620,6 Millionen US-Dollar (laut Daten der LSEG).

Die Aktie ist am Dienstag (16:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,84 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 23,69 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dropbox Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 23,25EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.