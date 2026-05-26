Mexikos Peso wird zum Gewinner der US-Wirtschaft

Hinter dieser Entwicklung steckt vor allem, dass Mexiko vom stark wachsenden Handel mit den USA profitiert. Mexiko erzielte im April einen Handelsbilanzüberschuss von 4,52 Milliarden US-Dollar – das ist fast das Zehnfache der eigentlich prognostizierten Zahlen! Erwartet worden waren laut Bloomberg-Umfrage lediglich 476,35 Millionen US-Dollar. Mexiko hat seine Rolle als Produktionsdrehscheibe für den US-Markt massiv ausgebaut.

Der mexikanische Peso gehört zu den auffälligsten Gewinnern am Devisenmarkt. Gegenüber dem US-Dollar hat die Währung in den vergangenen 12 Monaten rund 11,1 Prozent aufgewertet. Der Dollar-Peso-Kurs liegt aktuell nur noch bei etwa 17,30 Peso je US-Dollar.

Die Exportzahlen fallen noch spektakulärer aus. Im April stiegen die Ausfuhren um 32,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 72,04 Milliarden US-Dollar, den höchsten Wert seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1980. Davon profitiert der Peso direkt: Wenn mexikanische Unternehmen Waren in die USA verkaufen, entstehen Einnahmen in US-Dollar. Ein großer Teil dieser Erlöse wird in Peso getauscht – für Löhne, Steuern, lokale Zulieferer, Investitionen und Betriebskosten.

Auch von der Importseite erhält die mexikanische Währung Rückenwind. Zwar stiegen die Einfuhren im April ebenfalls auf einen neuen Rekord. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass Zwischenprodukte in den ersten 4 Monaten fast 80 Prozent der Importe ausmachten. Mexiko importiert also Vorleistungen, verarbeitet sie weiter und exportiert anschließend höherwertige Güter, vor allem in die USA. Dadurch kommen am Ende mehr US-Dollar durch Exporte in das Land, als durch Importe hinausgehen.

Hinzu kommt der Zinsvorteil. Die mexikanische Notenbank Banxico senkte den Leitzins Anfang Mai zwar auf 6,50 Prozent, der Abstand zur US-Notenbank bleibt aber attraktiv. Die Fed liegt aktuell bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Für internationale Anleger bleibt der Peso damit eine klassische Carry-Währung: Wer in mexikanische Anlagen investiert, erhält deutlich höhere laufende Renditen als im US-Dollar-Raum.

Die kurze Delle, die im Peso-Dollar-Chart zu Beginn des Iran-Kriegs sichtbar ist, passt ins Bild. In Phasen geopolitischer Angst wird der US-Dollar als sicherer Hafen gesucht. Lässt die Panik nach, kehrt der Risikoappetit zurück – und davon profitieren Schwellenländerwährungen mit hohem Zinsvorteil und solider Handelsstory besonders stark. Damit sind die Rallye an der Wall Street und der starke Peso quasi zwei Seiten derselben Entwicklung. Eine robuste US-Wirtschaft treibt nicht nur die Gewinne amerikanischer Konzerne, sondern auch die Nachfrage nach mexikanischen Exporten. Mexiko wird zum industriellen Gewinner der US-Reindustrialisierung – und der Peso zur Währung dieses Booms.

Der Peso ist stark, weil Mexiko aktuell gleich 3 Vorteile bündelt: hohe Zinsen, Rekordexporte und eine immer engere Verzahnung mit der US-Industrie. Solange US-Unternehmen produzieren, investieren und Lieferketten näher an den Heimatmarkt holen, bleibt Mexiko einer der größten Gewinner. Der starke Peso ist damit auch ein Produkt der Verlagerung von immer mehr Produktion aus China heraus und in das vergleichsweise immer noch recht günstige Nachbarland Mexiko.

Ob dieser Höhenflug allerdings noch viel weiter trägt, ist nicht ganz klar. Kurzfristig sprechen Risikoappetit, Exportboom und Zinsvorteil durchaus für einen festen Peso. Die meisten Prognosen rechnen aber bis Ende 2026 eher mit einer Rückkehr Richtung 18 Peso je US-Dollar. Die Risiken sind nicht zu unterschätzen: Das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada soll in gut einem Monat überprüft werden, und es bestehen fiskalische Bedenken. S&P hat den Ausblick für Mexiko zuletzt wegen Schulden- und Wachstumsrisiken auf negativ gesenkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion