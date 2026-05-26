BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Es sei eindeutig negativ zu werten, dass der Verwaltungsrat des Ölkonzerns den Vorsitzenden Albert Manifold aufgrund "schwerwiegender Probleme bei der Unternehmensführung" zum Rücktritt aufgefordert habe, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werfe ernsthafte Fragen zum Entscheidungsprozess des Gremiums auf./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 12:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 6,069EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,5

Kursziel alt: 6,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,50 £ , was eine Steigerung von +23,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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