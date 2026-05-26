SpaceX elektrisiert die Wall Street – doch die Vergangenheit warnt Anleger

Doch ausgerechnet die größten IPOs der vergangenen Jahre haben Anlegern häufig enttäuschende Renditen geliefert. Das zeigt eine Analyse von Reuters zu den 50 höchstbewerteten Börsengängen der vergangenen 5 Jahre.

An der Wall Street wächst die Spannung vor dem erwarteten Börsengang von SpaceX. Elon Musks Raumfahrt- und Satellitenfirma könnte schon im Juni an den Markt kommen und dabei eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar erreichen. Damit würde SpaceX alle bisherigen Börsendebüts in den USA übertreffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Demnach schnitten rund 75 Prozent dieser Neuemissionen schlechter ab als ein Investment in den breit gestreuten S&P 500-Index. Wer zum Ausgabepreis in alle untersuchten IPOs investiert hätte, läge laut Reuters bis zum 21. Mai im Schnitt 27 Prozent im Plus. Der S&P 500 brachte im gleichen Zeitraum dagegen durchschnittlich 53 Prozent Rendite.

Hohe Bewertungen werden zum Risiko

Dennis Dick von Triple D Trading sieht darin ein grundsätzliches Problem bei gehypten Börsengängen. "Es ist schwierig, Geld zu verdienen, es sei denn, man ist schon ganz am Anfang dabei und kauft diese Dinge noch vor dem Börsengang", sagte der Eigenhändler Reuters.

Die Euphorie um SpaceX dürfte laut Marktbeobachtern auch anderen Technologiefirmen den Weg an die Börse ebnen. Als nächste Kandidaten gelten die KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic. Der Boom rund um künstliche Intelligenz treibt die US-Börsen seit Monaten auf Rekordstände.

SpaceX will unter dem Kürzel "SPCX" gehandelt werden. Gründer Elon Musk plant zudem, über Plattformen wie Robinhood oder SoFi auch Privatanlegern frühzeitig Aktien zuzuteilen.

Experten warnen vor überzogenen Erwartungen

Der IPO-Forscher Jay Ritter von der University of Florida hält besonders hohe Bewertungen für gefährlich. Unternehmen mit extrem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnissen entwickelten sich langfristig oft schlechter als der Gesamtmarkt, erklärte er gegenüber Reuters.

Bei der angepeilten Bewertung würde SpaceX auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 100 kommen. Zum Vergleich: Der KI-Chipriese Nvidia liegt aktuell bei etwa 24. Zudem schrieb SpaceX im vergangenen Jahr fast 5 Milliarden US-Dollar Verlust.

"Jedes dieser Unternehmen, für das Investoren bereit sind, ein sehr hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis zu zahlen, hat überzeugende Argumente dafür, warum die Zukunft potenziell wirklich rosig aussehen könnte", sagte Ritter. "Aber, wissen Sie, es könnte auch schiefgehen."

Zwischen Börsenstars und Totalflops

Zu den größten Gewinnern der vergangenen Jahre zählen die KI-Chipentwickler Astera Labs und Arm Holdings. Astera legte seit dem IPO 2024 um mehr als 700 Prozent zu. Arm gewann seit dem Börsengang 2023 rund 400 Prozent.

Andere Börsenlieblinge stürzten dagegen massiv ab. Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Global verlor nach seinem gefeierten IPO rund 74 Prozent seines Werts und verschwand 2022 von der New York Stock Exchange.

Auch Elektroautobauer Rivian Automotive enttäuschte Anleger. Die Aktie liegt rund 82 Prozent unter dem Ausgabepreis von 2021. Das Unternehmen verbrennt weiterhin rund 1 Milliarde US-Dollar Bargeld pro Quartal.

Selbst spektakuläre Börsendebüts garantieren laut Reuters keinen dauerhaften Erfolg. Alibaba, einst größter US-Börsengang der Geschichte, konnte seinen Aktienkurs seit 2014 zwar verdoppeln. Der S&P 500 legte im selben Zeitraum jedoch um mehr als 300 Prozent zu.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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