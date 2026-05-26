🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Musk vor Mega-IPO

    277 Aufrufe 277 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX elektrisiert die Wall Street – doch die Vergangenheit warnt Anleger

    Der erwartete SpaceX-Börsengang löst Euphorie aus. Doch eine Reuters-Analyse zeigt: Die meisten Mega-IPOs schlagen den Markt nicht.

    Für Sie zusammengefasst
    Musk vor Mega-IPO - SpaceX elektrisiert die Wall Street – doch die Vergangenheit warnt Anleger
    Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    An der Wall Street wächst die Spannung vor dem erwarteten Börsengang von SpaceX. Elon Musks Raumfahrt- und Satellitenfirma könnte schon im Juni an den Markt kommen und dabei eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar erreichen. Damit würde SpaceX alle bisherigen Börsendebüts in den USA übertreffen.

    Doch ausgerechnet die größten IPOs der vergangenen Jahre haben Anlegern häufig enttäuschende Renditen geliefert. Das zeigt eine Analyse von Reuters zu den 50 höchstbewerteten Börsengängen der vergangenen 5 Jahre.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    203,24€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    230,97€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Demnach schnitten rund 75 Prozent dieser Neuemissionen schlechter ab als ein Investment in den breit gestreuten S&P 500-Index. Wer zum Ausgabepreis in alle untersuchten IPOs investiert hätte, läge laut Reuters bis zum 21. Mai im Schnitt 27 Prozent im Plus. Der S&P 500 brachte im gleichen Zeitraum dagegen durchschnittlich 53 Prozent Rendite.

    Hohe Bewertungen werden zum Risiko

    Dennis Dick von Triple D Trading sieht darin ein grundsätzliches Problem bei gehypten Börsengängen. "Es ist schwierig, Geld zu verdienen, es sei denn, man ist schon ganz am Anfang dabei und kauft diese Dinge noch vor dem Börsengang", sagte der Eigenhändler Reuters.

    Die Euphorie um SpaceX dürfte laut Marktbeobachtern auch anderen Technologiefirmen den Weg an die Börse ebnen. Als nächste Kandidaten gelten die KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic. Der Boom rund um künstliche Intelligenz treibt die US-Börsen seit Monaten auf Rekordstände.

    SpaceX will unter dem Kürzel "SPCX" gehandelt werden. Gründer Elon Musk plant zudem, über Plattformen wie Robinhood oder SoFi auch Privatanlegern frühzeitig Aktien zuzuteilen.

    Experten warnen vor überzogenen Erwartungen

    Der IPO-Forscher Jay Ritter von der University of Florida hält besonders hohe Bewertungen für gefährlich. Unternehmen mit extrem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnissen entwickelten sich langfristig oft schlechter als der Gesamtmarkt, erklärte er gegenüber Reuters.

    Bei der angepeilten Bewertung würde SpaceX auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von fast 100 kommen. Zum Vergleich: Der KI-Chipriese Nvidia liegt aktuell bei etwa 24. Zudem schrieb SpaceX im vergangenen Jahr fast 5 Milliarden US-Dollar Verlust.

    "Jedes dieser Unternehmen, für das Investoren bereit sind, ein sehr hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis zu zahlen, hat überzeugende Argumente dafür, warum die Zukunft potenziell wirklich rosig aussehen könnte", sagte Ritter. "Aber, wissen Sie, es könnte auch schiefgehen."

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Zwischen Börsenstars und Totalflops

    Zu den größten Gewinnern der vergangenen Jahre zählen die KI-Chipentwickler Astera Labs und Arm Holdings. Astera legte seit dem IPO 2024 um mehr als 700 Prozent zu. Arm gewann seit dem Börsengang 2023 rund 400 Prozent.

    Andere Börsenlieblinge stürzten dagegen massiv ab. Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Global verlor nach seinem gefeierten IPO rund 74 Prozent seines Werts und verschwand 2022 von der New York Stock Exchange.

    Auch Elektroautobauer Rivian Automotive enttäuschte Anleger. Die Aktie liegt rund 82 Prozent unter dem Ausgabepreis von 2021. Das Unternehmen verbrennt weiterhin rund 1 Milliarde US-Dollar Bargeld pro Quartal.

    Selbst spektakuläre Börsendebüts garantieren laut Reuters keinen dauerhaften Erfolg. Alibaba, einst größter US-Börsengang der Geschichte, konnte seinen Aktienkurs seit 2014 zwar verdoppeln. Der S&P 500 legte im selben Zeitraum jedoch um mehr als 300 Prozent zu.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 193,22$, was einem Rückgang von -10,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Musk vor Mega-IPO SpaceX elektrisiert die Wall Street – doch die Vergangenheit warnt Anleger Der erwartete SpaceX-Börsengang löst Euphorie aus. Doch eine Reuters-Analyse zeigt: Die meisten Mega-IPOs schlagen den Markt nicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     