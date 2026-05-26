Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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ATOSS Software
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 1
Performance 1M: -4,28 %
Performance 1M: -4,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
WallstreetONLINE-Forum (Beiträge 1–7) zeigt überwiegend positives Anleger-Sentiment zu ATOSS Software. Technisch: MA50 verteidigt, Potenzial auf dreistellige Notierung. Fundamentale Impulse: gute Zahlen und Ausblick; große, adressierbare Zielgruppe. Sentiment: optimistisch; Kursanstieg bis ca. 50% wird genannt; Einzelnen bleibt investiert. 14‑Tage-Performance lässt sich aus den Beiträgen nicht ableiten.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 2
Performance 1M: +28,46 %
Performance 1M: +28,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
WallstreetONLINE-Forum: überwiegend bullische Stimmung zu Siltronic. Zyklen-Erholung, steigende Nachfrage (Smartphones, KI-Server) und potenzielle Angebotsverknappung ab 2027; Kursauftrieb wird erwartet. Trader-Zeitung/Metzler nennen neue Signale, Ziel 110 EUR (Buy). Einzelne Posts berichten Gewinnmitnahmen; Skepsis bleibt. 14-Tage-Entwicklung: positiver Trend.
Nemetschek
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: +0,89 %
Performance 1M: +0,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Nemetschek zeigt im wallstreetONLINE-Forum gemischtes Sentiment. Fundamentales: Q1-Umsatz +17% (organisch +10,7%), Jahresziel 14–15%; Übernahme HCSS mit EBITDA-Marge 40% stärkt US-Infrastruktur. Langfristig KI-Potenzial; CEO betont Gewinnerpotenzial bei KI. Kurzfristig HV-Termine und charttechnische Hürden; Geduld und ggf Nachkäufe. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 4
Performance 1M: +20,03 %
Performance 1M: +20,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu HENSOLDT. Fundamentale Treiber: steigende Auftragseingänge (Auftragsbestand 9,8 Mrd.€), kostenreduzierende Systemlösungen, mögliche 25,3% Staatbeteiligung, und KIRK-Kooperationen. Chart-technisch wird ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend gesehen; der Kurs bewegt sich zuletzt von ca. 70 auf 81.
Ottobock
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Ottobock gemischt: Grizzly-Research-Vorwürfe zu Governance/Holding, Russland-Exposure und Bilanz-Themen führten zu negativer Reaktion; Ottobock kündigte rechtliche Schritte gegen Shortseller an. Fundamentale Kennzahlen bleiben stark: 2025 Umsatz ca. 1,6 Mrd. €, EBITDA ca. 415 Mio €, Dividende 0,97 €; geplanter Zukauf Blatchford Norway ca. 110 Mio. € wird aus Cashflow finanziert. 14-Tage-Kursveränderung: Daten fehlen.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 6
Performance 1M: +0,82 %
Performance 1M: +0,82 %
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