Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek

Nemetschek zeigt im wallstreetONLINE-Forum gemischtes Sentiment. Fundamentales: Q1-Umsatz +17% (organisch +10,7%), Jahresziel 14–15%; Übernahme HCSS mit EBITDA-Marge 40% stärkt US-Infrastruktur. Langfristig KI-Potenzial; CEO betont Gewinnerpotenzial bei KI. Kurzfristig HV-Termine und charttechnische Hürden; Geduld und ggf Nachkäufe. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.