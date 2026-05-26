Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt bis überwiegend konstruktiv. Die DZ Bank hob Bayer's fairen Wert von 44 auf 51 Euro und setzte Kauf ein. Zudem werden Asundexian (Priority Review) und die Kerendia-Indikation in China als Potenziale für Upside gesehen. Unsicherheit bleibt durch ausstehende Entscheidungen/Urteile. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht mit Zahlen beziffert.