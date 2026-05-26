Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 26.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Ferrari
Tagesperformance: -7,19 %
Tagesperformance: -7,19 %
Platz 1
Performance 1M: -3,48 %
Performance 1M: -3,48 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 2
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Bayer
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 3
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt bis überwiegend konstruktiv. Die DZ Bank hob Bayer's fairen Wert von 44 auf 51 Euro und setzte Kauf ein. Zudem werden Asundexian (Priority Review) und die Kerendia-Indikation in China als Potenziale für Upside gesehen. Unsicherheit bleibt durch ausstehende Entscheidungen/Urteile. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht mit Zahlen beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 4
Performance 1M: -3,53 %
Performance 1M: -3,53 %
SAP
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum wird SAP-Sentiment sachlich diskutiert: SAP reagiert auf aktuelle Verhältnisse in eigenem Tempo/Ausmaß; die Iran-Veränderung belastet das Geschäft. Technisch wird der 4-Stundenchart erwähnt. Hinweise auf Wochenend-Bewegungen (grün/rot) existieren. Eine konkrete Kursänderung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert; langfristig genannter 1700% (seit 1996) wird nicht für die Kurzsicht herangezogen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 6
Performance 1M: +0,06 %
Performance 1M: +0,06 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 7
Performance 1M: -5,51 %
Performance 1M: -5,51 %
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