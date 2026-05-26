🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsM1 Kliniken AktievorwärtsNachrichten zu M1 Kliniken
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    M1 Kliniken: Erfolgreiche Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung

    Die M1 Kliniken AG hat im Rahmen ihres Rückkaufprogramms eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital rechtlich wirksam herabgesetzt.

    M1 Kliniken: Erfolgreiche Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung
    Foto: adobe.stock.com
    • Einziehung der im Rückkaufprogramm erworbenen eigenen Aktien und entsprechende Herabsetzung des Grundkapitals.
    • Grundkapital um 1.088.289 EUR von 19.643.403 EUR auf 18.555.114 EUR reduziert.
    • Vorstandsbeschluss am 25.03.2026; Zustimmung des Aufsichtsrats am 26.03.2026; Grundlage: Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2024.
    • Die Kapitalherabsetzung wurde mit Eintragung ins Handelsregister Charlottenburg (HRB 107637 B) am 26.05.2026 wirksam.
    • Einziehung im vereinfachten Verfahren nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG; Satzung in Ziffer II.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend angepasst.
    • M1 Kliniken AG (ISIN DE000A0STSQ8) ist führender vollintegrierter Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen, betreibt 59 Fachzentren in 10 Ländern; M1 Schlossklinik Berlin: 4 OP-Säle, 35 Betten.

    Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,810EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,95 % im Minus.


    M1 Kliniken

    -0,11 %
    -1,05 %
    +15,93 %
    +17,22 %
    +27,67 %
    +136,50 %
    +85,49 %
    +280,08 %
    ISIN:DE000A0STSQ8WKN:A0STSQ
    M1 Kliniken direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    M1 Kliniken: Erfolgreiche Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung Die M1 Kliniken AG hat im Rahmen ihres Rückkaufprogramms eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital rechtlich wirksam herabgesetzt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     