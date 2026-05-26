M1 Kliniken: Erfolgreiche Kapitalherabsetzung durch Aktieneinziehung
Die M1 Kliniken AG hat im Rahmen ihres Rückkaufprogramms eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital rechtlich wirksam herabgesetzt.
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- Einziehung der im Rückkaufprogramm erworbenen eigenen Aktien und entsprechende Herabsetzung des Grundkapitals.
- Grundkapital um 1.088.289 EUR von 19.643.403 EUR auf 18.555.114 EUR reduziert.
- Vorstandsbeschluss am 25.03.2026; Zustimmung des Aufsichtsrats am 26.03.2026; Grundlage: Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2024.
- Die Kapitalherabsetzung wurde mit Eintragung ins Handelsregister Charlottenburg (HRB 107637 B) am 26.05.2026 wirksam.
- Einziehung im vereinfachten Verfahren nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG; Satzung in Ziffer II.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend angepasst.
- M1 Kliniken AG (ISIN DE000A0STSQ8) ist führender vollintegrierter Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen, betreibt 59 Fachzentren in 10 Ländern; M1 Schlossklinik Berlin: 4 OP-Säle, 35 Betten.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,810EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,95 % im
Minus.
-0,11 %
-1,05 %
+15,93 %
+17,22 %
+27,67 %
+136,50 %
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