Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 26.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Zalando
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 1
Performance 1M: -2,35 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Zalando-Sentiment. Kurs um ca. 23 €, Spanne der letzten 14 Tage ca. 19–27 €. Technisch/ fundamental: H1-Kaufsignal, RSI überkauft, kurzfristig seitwärts, Support ca. 21,3–21,5 €. Ziele: 22,25 € und 23,57 €. News: Abschluss der Einigungsstelle könnte kursförderlich wirken. Leerverkaufsdaten: Auf- und Abstockungen großer Adressen (D.E. Shaw, PDT, Marshall Wace, AQR).
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 2
Performance 1M: +6,62 %
Performance 1M: +6,62 %
Scout24
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 3
Performance 1M: +5,72 %
Performance 1M: +5,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: KI-Szenarien könnten Scout24 kurstreiben oder Risiken bergen; Anleger berichten von Käufen um 68–69 EUR (Beitrag 4) bzw. 73 EUR und 74,40 EUR (Insidertrades); Insideraktivität wird als positives Signal gesehen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird thematisiert, konkrete Zahlen fehlen; Erwartungspotenzial besteht, Volatilität bleibt wahrscheinlich.
Bayer
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 4
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt bis überwiegend konstruktiv. Die DZ Bank hob Bayer's fairen Wert von 44 auf 51 Euro und setzte Kauf ein. Zudem werden Asundexian (Priority Review) und die Kerendia-Indikation in China als Potenziale für Upside gesehen. Unsicherheit bleibt durch ausstehende Entscheidungen/Urteile. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht mit Zahlen beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum wird SAP-Sentiment sachlich diskutiert: SAP reagiert auf aktuelle Verhältnisse in eigenem Tempo/Ausmaß; die Iran-Veränderung belastet das Geschäft. Technisch wird der 4-Stundenchart erwähnt. Hinweise auf Wochenend-Bewegungen (grün/rot) existieren. Eine konkrete Kursänderung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert; langfristig genannter 1700% (seit 1996) wird nicht für die Kurzsicht herangezogen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 6
Performance 1M: +0,50 %
Performance 1M: +0,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Im wallstreetONLINE-Forum wird SAP-Sentiment sachlich diskutiert: SAP reagiert auf aktuelle Verhältnisse in eigenem Tempo/Ausmaß; die Iran-Veränderung belastet das Geschäft. Technisch wird der 4-Stundenchart erwähnt. Hinweise auf Wochenend-Bewegungen (grün/rot) existieren. Eine konkrete Kursänderung der letzten 14 Tage wird nicht beziffert; langfristig genannter 1700% (seit 1996) wird nicht für die Kurzsicht herangezogen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beiersdorf eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 7
Performance 1M: -6,58 %
Performance 1M: -6,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius
Laut wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment zu Fresenius überwiegend positiv. Fundamentale Signale bleiben robust: organisches Wachstum +5 %, EBIT‑Marge 11,8 %, Core‑EPS +13 %, Cashflow verbessert, Verschuldung 2,6× EBITDA; Dividende 1,05 € angekündigt. Insiderkäufe der Vorstände (Summe mehrerer Tausend Aktien zu 44,24 €) signalisieren Vertrauen. Kurs der letzten 14 Tage vermutlich unterbewertet; HV-Transparenz wird diskutiert.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,57%
|PUT: 46,43%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 7,14 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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