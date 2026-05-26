46 Klima-Aktivisten verklagen schwedischen Staat

STOCKHOLM (dpa-AFX) - 46 Klima-Aktivisten aus Schweden, Norwegen und Deutschland haben eine Sammelklage gegen den schwedischen Staat eingereicht. Durch eine immer härtere Strafverfolgung von Klimaprotesten verletze er die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit und schrecke Menschen von friedlichen Protesten ab, so die Aktivisten.

"Wenige von uns demonstrieren weiter", sagte der Sprecher der Kläger, Viktor Jonsson, laut der Nachrichtenagentur TT beim Einreichen der Klage vor einem Stockholmer Gericht. "Obwohl wir vor Gericht gestellt, mit Geldstrafen belegt und angeklagt werden und jetzt - wie wir in den letzten Jahren gesehen haben - Menschen sogar zu Gefängnisstrafen verurteilt werden."